Toch geen brexitbesluit – wat gebeurt er nu?

Wat een historisch brexitweekend had moeten zijn, leidde tot weer een verlenging van het ‘gebed zonder end’. Wat is er allemaal gebeurd rondom de brexit, en hoe nu verder?

Vrijdag werd er dan eindelijk een deal gesloten tussen de Europese Unie en Johnson over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Europees Commissievoorzitter Juncker noemde de deal „een evenwichtige overeenkomst voor de EU en het Verenigd Koninkrijk en het bewijs van onze vastberadenheid oplossingen te vinden”. Johnson ging voor „een prachtige nieuwe deal die ons weer controle geeft”.

Stemming getorpedeerd

Maar de goedkeuring van Juncker en Johnson was niet genoeg, ook de EU-leiders en het Britse parlement moesten hun zegen geven. De EU-leiders gingen overstag, maar in het Britse parlement ging het niet zo voorspoedig. Zaterdag kwam het Britse Lagerhuis bijeen om te debatteren en te stemmen over de deal van Johnson. Dat het parlement op een zaterdag bijeenkomt gebeurt overigens bijna nooit. De laatste keer was tijdens de oorlog in 1982 over de Falklandeilanden.

Net zoals de drie deals van voormalig premier Theresa May, werd ook de meest recente deal van Johnson weggestemd. Beter gezegd, de hele stemming kon niet doorgaan. Het Britse parlement stemde namelijk in met het Letwin-amendement, waarin staat dat de brexitdeal nog niet wordt goedgekeurd. Het amendement kreeg de steun van 322 Lagerhuisleden, 306 parlementariërs stemden tegen het voorstel. In het amendement staat dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring geeft aan de brexitdeal als de bijbehorende wetgeving is goedgekeurd door het parlement.

Letwin, die eerder uit de Conservatieve fractie is gezet, steunt de deal van Johnson. Hij zegt dat zijn amendement is bedoeld als „verzekering" om een brexit zonder deal te voorkomen als iets misgaat bij de implementatie van de overeenkomst met de EU. De brexit zou eigenlijk over twaalf dagen al moeten plaatsvinden.

Uitstel

Johnson had tot afgelopen zaterdag de tijd om de goedkeuring van het parlement te krijgen, maar dat is hem dus niet gelukt. Dat betekent dat de premier uitstel moet vragen bij de Europese Unie. Daar is hij bepaald geen groot fan van, in eerste instantie kondigde hij dan ook aan dat hij dat niet zou doen. Uiteindelijk is Johnson toch overstag gegaan, want zondag ontving EU-president Donald Tusk een brief van de premier, waarin hij uitstel van de brexit vraagt. Voor hoelang Johnson uitstel heeft gevraagd, is niet duidelijk.

De brief die Tusk ontving is echter niet persoonlijk ondertekend door Johnson. Het is een fotokopie van de wet waarin de premier wordt verplicht uitstel te vragen. Daarnaast zou Johnson twee andere brieven hebben bijgevoegd. In een ervan schrijft hij dat verder uitstel verlenen in zijn opvatting een vergissing zou zijn. De andere brief is van de Britse EU-ambassadeur in Brussel, sir Tim Barrow, die toelicht dat Johnsons uitstelverzoek wettelijk vereist is.

Tusk liet weten dat hij de consultatie met EU-leiders zal beginnen, om te kijken hoe ze op de brief moeten reageren. Alle EU-lidstaten moeten instemmen met het verschuiven van de brexitdatum.

Johnson is ‘vernederd’ en ‘strijdvaardig’

De Britse media berichtten zondag met grote koppen over de nederlaag van Johnson. Waar de Sunday Mirror in blokletters „vernederd” kopt, omschrijft The Sunday Times de premier juist als „strijdvaardig”. Zo zeggen zij dat hij de strijd aangaat met „de brexit-vernielers” en roemen ze de „drie strijdvaardige brieven” aan de EU. The Observer neigt ook naar de negatieve kant: daar wordt de ‘Super Saturday’ omschreven als een „vernederende nederlaag”.

Niet alleen Johnson krijgt er in sommige kranten van langs, ook de andere parlementariërs komen niet ongeschonden weg. Zo wordt hen verweten dat ze voor de vierde keer een brexitdeal af hebben geschoten, en wordt het Lagerhuis omschreven als „House of Fools”.