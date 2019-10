Tientallen klimaatactivisten Stadhouderskade aangehouden

Rianne (25) en Dominic (30) doen mee aan Stoptober. Voor de maand begon, spraken ze al met Metro. Hoe gaat het nu met ze en hoe was hun eerste week zonder sigaret?

De maand oktober staat in het teken van stoppen met slechte gewoonten. Voordat Stoptober startte, vertelden Rianne en Dominic al in deze krant dat ze willen stoppen met roken. Ze lieten zich vijf dagen opsluiten in het Stoptoberhuis om de maand zo goed mogelijk te beginnen. Hoe verliep de eerste week? Hoe gaat het nu met ze, en nog belangrijker: zijn ze nog steeds gestopt met roken?

Op de vraag of ze gestopt is met roken, antwoordt Rianne met een volmondig: „Ja!” Ze is duidelijk opgetogen. „Ik ben erg trots op mezelf dat het mij is gelukt om deze week niet te roken.”