SWOV: ‘Zomertijd beste tijd voor verkeersveiligheid’

De klok gaat aanstaand weekeinde weer een uurtje achteruit. De meesten vinden zo’n uurtje extra uitslapen wel lekker.

Of dit de laatste keer wordt? Dat zou zomaar kunnen. Er is in Europa namelijk een felle discussie gaande over het verzetten van de klok.

Wintertijd versus zomertijd

Het twee keer per jaar de tijd met een uur wijzigen, doet volgens velen meer kwaad dan goed. Maar wat is nou beter? Permanente wintertijd of permanente zomertijd?Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) pleit in de week voor de klok verzet wordt in elk geval voor een permanente zomertijd. Waarom? Omdat het volgens het onafhankelijke onderzoeksinstituut levens kan redden.

SWOV meent dat een avondspits in de duisternis of schemering voor onveilige situaties in het verkeer zal zorgen. En laat dit bij wintertijd nou net langer het geval zijn. In het donker zien automobilisten immers minder en leidt dan ook tot meer ongelukken. De onderzoekers benadrukken dat de zomer-/wintertijddiscussie in het kader van verkeersveiligheid in elk geval een duidelijke winnaar heeft: permanente zomertijd.

Dit heeft echter wel als keerzijde dat het 's ochtends vroeg een stuk langer donker zal blijven. De zon komt in dit scenario pas tegen 10.00 op tijdens de donkere dagen voor Kerst in december. Volgens gezondheidsexperts verstoren deze donkere ochtenden de biologische klok. Ook zou het de aanmaak van vitamine D, dat door daglicht door de huid wordt opgenomen, remmen.

Definitieve beslissing?

Wordt het permanente zomertijd die de klok slaat? Dat ligt op dit moment in handen van Kajsa Ollongren als minister van Binnenlandse zaken. Uit recent onderzoek in opdracht van dit ministerie is gebleken dat permanente wintertijd beter is voor de gezondheid en dan in het bijzonder de biologische klok. Toch worden tegelijkertijd in dezelfde publicatie de overwegingen voor een veiligere verkeersituatie van SWOV ook onderschreven.

Voorlopig verandert er nog niets, er is nog meer onderzoek nodig in samenwerking met de Europese Commissie voor we definitief weten hoe ons klokje thuis tikt gedurende het jaar. De tijd zal dus leren wat het gaat worden.

Dan besluiten we het artikel met een ezelsbruggetje voor zolang het nog kan: in het VOORjaar zetten we de klok een uur VOORuit en in het NAjaar wordt het een uur erNA.