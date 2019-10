Surfer prijst zich gelukkig na bizar ongeval

Jan Karel brak tijdens het surfen zijn nek, borstkas en ribben. Maar hij werd gered.

Drukke tijden waren het voor redders van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) de afgelopen warme zomermaanden. Surfer Jan Karel van der Toorn was een van de slachtoffers die gered moest worden. Aan de reddingsdienst deed Jan Karel zijn verhaal en Metro schreef dat verhaal op.

Situatie uiterst kritiek

Windsurfer Jan Karel noemt zichzelf een geluksvogel. En dat is op z’n zacht gezegd opmerkelijk, als je hoort welke verwondingen hij opliep bij het uitoefenen van zijn hobby. „Gebroken (nek)wervels, een gebroken borstkas en gebroken ribben”, somt hij nuchter op. Met name die eerste kwetsuur maakte de situatie uiterst kritiek.

Op het eerste gezicht lijkt de term ‘pechvogel’ dan ook veel meer op zijn plaats dan het predicaat dat Jan Karel zichzelf toebedeelt. De zeer ervaren windsurfer nam die bewuste Koningsdag geen onnodige risico’s, maar voer na twee uur surfen op hoge snelheid met zijn vin het wier in, waardoor zijn board van topsnelheid in een oogwenk stil kwam te liggen. „Normaal gesproken zou je dan gelanceerd worden”, legt Jan Karel uit, die vanwege een haloframe op zijn hoofd een opvallende verschijning mag worden genoemd. „Maar omdat ik vastzat aan mijn trapeze vloog ik niet de lucht in, maar sloeg ik hard tegen de mast. Ik hoorde en voelde overduidelijk mijn nek breken en wist dat het geweldig mis was.”

Andere surfer slaat alarm

Na ongeveer een kwartier naast zijn plank te hebben gelegen, alles proberend om bij kennis te blijven, werd Jan Karel opgemerkt door een andere surfer. Die bleef bij hem, praatte doorlopend op hem in en sommeerde een derde surfer alarm te slaan. Dat resulteerde in de komst van de reddingboot van Ouddorp. „Eenmaal op de oever hoorde ik op een gegeven moment motorgeronk van de redders. Een geluid dat in mijn geheugen gegrift staat. Héérlijk! Zoals ik in mijn herinnering ook nog allemaal mannen in felgele pakken zie die druk met me bezig zijn. Bij toerbeurt hielden zij mijn hoofd vast, terwijl ik het uitkermde van de pijn, en een van hen heeft doorlopend tegen mij aangezeten. Als een soort rugleuning...”

Veel gehuild

Met hulp van gealarmeerd ambulancepersoneel werd bij Jan Karel een brace aangelegd, waarna de onfortuinlijke windsurfer naar het ziekenhuis kon worden afgevoerd. Daar en nadien ook thuis heeft Jan Karel veel gehuild. „Je realiseert je maar ál te goed hoe dit ook had kunnen aflopen. Zoals je je ook realiseert hoe bijzonder het is wat die mannen doen. Want volgens mij waren ze vóór mij die dag al twee of drie keer eerder gealarmeerd. Dat is toch niet normaal?”