Sue zwanger van 22ste kind

Facebook wil een aantal veranderingen aanbrengen aan het platform. Dat werd in mei dit jaar aangegeven. Het bedrijf is nu bezig met het testen van de zogeheten ‘dark mode’.

We zijn er allemaal wel eens schuldig aan: veel te lang scrollen door onze timeline. Vooral ’s avonds wanneer we in bed liggen. En dat is natuurlijk niet goed voor onze ogen. Maar, het nieuwe design van Facebook zou onze ogen meer rust moeten geven.

Het bedrijf is bezig met een make-over van de website, waarin de blauwwitte pagina is veranderd in een compleet zwarte versie. Dat is de zogeheten ‘dark mode’. Via social media laten enkele mensen weten dat ze deze nieuwe versie kunnen uittesten, maar niet iedereen is even enthousiast. Sommigen vinden het te duister. Maar het merendeel is enthousiast over de 'dark mode'. Gelukkig kunnen gebruikers die het niets vinden weer terugschakelen naar de originele versie.