'Studieresultaat lerarenopleidingen ondermaats'

November wordt een ‘horrormaand’ voor het verkeer. Maar ja, da’s nog beter dan alternatieven, vinden verstokte automobilisten. Hoe kunnen zij files mijden?

In november is het drukker op de weg dan in de zomer en het voorjaar, en het wordt dit najaar zelfs drukker op de weg dan het vorig jaar was. „Het is donkerder op de weg en het weer wordt slechter, dat zijn allebei factoren die zorgen voor meer ongelukken op de weg”, vertelt Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog. „Daarnaast hebben weinig mensen vakantie in november, ze zijn in de zomer weggeweest en willen met kerst nog een paar dagen vrij. Dus veel mensen moeten naar hun werk deze maand.”

Bianca Damink van de ANWB verkeersinformatie onderschrijft dat: „De files hebben vooral te maken met de wintertijd. Het is in de spits, zowel in de avond als in de ochtend, vaker donker. Dat zorgt ervoor dat mensen meer onnodig remmen. Ook zouden mensen alerter moeten zijn, maar dat is vaak niet zo.” Dat het dit najaar drukker zal zijn dan het najaar van 2018, ligt vooral aan de toenemende drukte gedurende de afgelopen maanden. „Het is het gehele jaar al drukker op de weg dan vorig jaar, dus dat zal ook in november doorwerken.”