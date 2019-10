Studenten lenen steeds vaker en meer geld

In 2019 bedroeg de totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten 19,3 miljard euro. Dat is 1,9 miljard meer dan het jaar ervoor.

De studieschuld loopt elk jaar op. Vooral vanaf 2015, toen het leenstelsel er kwam, lenen steeds meer studenten. Ook loopt sindsdien de gemiddelde studieschuld versneld op. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

1,4 miljoen mensen

In september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingevoerd. Dit verving de basisbeurs. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12.400 euro in 2015 naar 13.700 euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is gegroeid: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld. Dat waren er 388.000 meer dan begin 2015.

Jongere generaties hebben vaker een studieschuld dan de oudere. Ook is de gemiddelde studieschuld dan hoger. Van de in 2000 geboren studenten hebben er 34.000 als ze 18 jaar zijn geleend om de studie te betalen. Dat is bijna drie keer zoveel als studenten die in 1994 zijn geboren op hun achttiende.