Stoptober week 1: vechten tegen verleidingen

Rianne (25) en Dominic (30) doen mee aan Stoptober. Voor de maand begon, spraken ze al met Metro. Hoe gaat het nu met ze en hoe was hun eerste week zonder sigaret?

De maand oktober staat in het teken van stoppen met slechte gewoonten. Voordat Stoptober startte, vertelden Rianne en Dominic al in deze krant dat ze willen stoppen met roken. Ze lieten zich vijf dagen opsluiten in het Stoptoberhuis om de maand zo goed mogelijk te beginnen. Hoe verliep de eerste week? Hoe gaat het nu met ze, en nog belangrijker: zijn ze nog steeds gestopt met roken?

Op de vraag of ze gestopt is met roken, antwoordt Rianne met een volmondig: „Ja!” Ze is duidelijk opgetogen. „Ik ben erg trots op mezelf dat het mij is gelukt om deze week niet te roken.”

Ook Dominic houdt het tot nu toe vol om niet aan zijn slechte gewoonte toe te geven, al ging dat niet zonder horten of stoten. „Vooral de eerste twee dagen waren het zwaarst. Ik was prikkelbaar en ergerde me aan van alles”, zegt hij. Ook Rianne had het de eerste dagen niet makkelijk. „Ik wist niet dat je lichaam zó heftig kon reageren op stoppen met roken. De eerste nacht kreeg ik enorme zweetaanvallen. Ik wist niet wat mij overkwam en dacht dat ik gek werd. Gelukkig had ik nicotinepleisters. Die hielpen goed”, vertelt ze.

Huis

De eerste vijf dagen van de week brachten Rianne en Dominic door in het Stoptoberhuis. Met vijftig andere rokers gingen ze, met behulp van professionele begeleiding, de strijd met hun verslaving aan. „Op maandag om vier uur hebben we met de hele groep samen onze laatste sigaret gerookt. Daarna begon het programma”, zegt Rianne. De deelnemers werden opgedeeld in groepen waarmee ze dagelijkse coachingsessies volgden. „We spraken veel over hoe slecht roken is, zodat we zouden inzien waarom we moeten stoppen”, zegt Dominic.

Naast de coaching waren er leuke activiteiten ingepland om de gedachten van het roken af te houden. „Het hoogtepunt was toen Georgina Verbaan langs kwam in het huis. Dat is toch een soort jeugdliefde van mij”, vervolgt de dertigjarige Naaldwijker.

Volhouden

Nu de ex-rokers weer thuis zijn, is het toch wel een stuk lastiger om vol te houden. „Ik merk wel dat ik bepaalde plekken niet moet opzoeken. Die probeer ik dan ook zo veel mogelijk te ontwijken”, zegt Dominic. Maar dat lukt hem niet altijd „Gisteren ging ik met mijn broer toch naar de kroeg. Het was wel een uitdaging om daar niet te roken. Gelukkig hebben we van de coaches tips gekregen om die verleiding te weerstaan.” Ook Rianne heeft het thuis soms moeilijk. „Bij het opstaan rookte ik altijd een sigaret bij mijn koffie. Het is best lastig om dat nu niet te doen. Ik merk wel dat het met de dag makkelijker wordt om nee te zeggen.”

Om elkaar thuis te steunen, hebben de deelnemers aan het Stoptoberhuis een app-groep gemaakt. „We hebben dagelijks contact met elkaar en we mogen onze begeleider altijd bellen als we het moeilijk hebben”, aldus Rianne. Tot nu toe gaat dat goed. „Voor zover ik weet, heeft er nog niemand gerookt”, zegt ze enthousiast.

Maar gaat het ze ook lukken om helemaal nooit meer te roken? Rianne is er heilig van overtuigd dat ze zal slagen. Dominic staat er nog steeds open in en durft momenteel geen zeker antwoord te geven. „Ik stel geen hoge verwachtingen. Dus ik ga niet zeggen dat ik nooit meer ga roken. Maar als het blijft gaan zoals het nu gaat, lijkt het erop dat het mij gaat lukken.”