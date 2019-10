Staatssecretaris tackelt ochtendspits

Minder treindrukte in de spits. Daarvoor gaat staatssecretaris Stientje van Veldhoven, met een plan van CDA’er Mustafa Amhaouch, aan de slag.

De drukte op de spoorwegen tijdens de spits is een probleem waar veel Nederlanders dagelijks mee te maken hebben. Te weinig zitplekken en overvolle gangpaden waar mensen dicht op elkaar staan, zijn geen uitzonderingen. En als het echt druk is, worden reizigers zelfs achtergelaten op het perron omdat de treinen té vol zijn. Een oplossing was er tot nu toe niet, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen.

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch wist tijdens Algemeen Overleg over Spoor, staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) te overtuigen van zijn plan om de drukte in de spits aan te pakken. „Het idee is om een succesvolle proef van de De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen, waarbij de instellingen hun begintijd veranderden, uit te rollen door het hele land. Je ziet in Nederland dat de treinen overvol zijn tijdens de hyperspits. De rest van de dag is het een stuk rustiger. We proberen meer treinen in te zetten, maar dat werkt niet. Daarom moeten we met een andere oplossing komen voor dit probleem”, zegt Amhaouch.

Aanpassen starttijd

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit (RU) zijn vanaf vorig studiejaar begonnen met het aanpassen van hun collegetijden aan de spits. De universiteit begint een kwartier eerder, om half negen. De hogeschool start om negen uur, een kwartier later dan voorheen. Dit leidde tot een forse vermindering van studenten in het openbaar vervoer tijdens de ochtenddrukte. De nieuwe starttijden zorgden voor maar liefst tweeëntwintig procent minder reizigers in de piek.

Maar niet alleen voor de treinreizigers was het veranderen van de collegetijden gunstig. „Ook het aantal reizigers in de bus is gedaald tijdens de spits, de gemiddelde snelheid van auto’s op de weg is toegenomen en de wachttijd voor stoplichten voor fietsers en automobilisten is flink afgenomen”, zegt Martijn Gerritse, Woordvoer van de Radboud Universiteit. Hij spreekt terecht van een geslaagde test. „De resultaten waren zo goed, dat wij zijn inmiddels zover zijn dat we al onze collegetijden permanent verschoven hebben”.

De goede resultaten van de HAN en de RU zijn dan ook de reden dat Amhaouch het initiatief op landelijk niveau wil testen. „Die hyperspits duurt een uur, maar je ziet wat een kwartiertje eerder of later beginnen met studeren al voor een grote verbetering oplevert voor het verkeer. Stel je voor wat er zou gebeuren als bedrijven hier ook aan mee zouden doen!”