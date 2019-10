Spelen met lego de nieuwe yoga: 'Heeft zelfde meditatieve werking'

Het aantal jongeren dat te maken heeft met stress of een burn-out blijft maar toenemen. Een van de oorzaken? We ontspannen niet, of niet op de juiste manier. Nu komt Lego afgelopen week met een wel heel interessante tip: ‘Van spelen met lego word je zen’.

Met advertenties probeert Lego jongeren te bereiken om kenbaar te maken dat het spelen met lego vele gezondheidsvoordelen heeft. Zo laten zij door middel van een advertentie op Instagram zien dat een jonge vrouw geen innerlijke rust kan vinden door het uitvoeren van yoga-oefeningen, terwijl haar dat na het bouwen van een legoschip wel lukt.

Vorm van meditatie

Waar een paar jaar geleden nog gezegd werd dat het kleuren met kleurplaten volwassenen helemaal zen zou maken, is daar nu dus Lego. Uiteraard kun je ontspannen op veel verschillende manieren, maar in geval van een burn-out of stress wordt toch vaak gedacht aan meditatie of yoga.

Maar wat je precies doet om te ontspannen maakt eigenlijk niet veel uit, zegt Karin van den Bos, coach en mindfulnesstrainer. „Waar het omgaat is dat je gefocust met iets bezig bent. Bij mediteren ben je op een kleedje in een lastige houding je adem aan het inhouden. Wat daarbij vooral belangrijk is, is dat je alléén daarmee bezig bent.”

Van den Bos vervolgt dat eigenlijk alles wat je doet met bewuste aandacht een vorm van mediatie is. Wel is het belangrijk dat je die focus kunt blijven vasthouden. „Als je tijdens het wandelen niet kunt denken ‘wat een mooie lucht’, maar in plaats daarvan in gedachten bezig bent met werkgerelateerde zaken, dan ben je niet optimaal ontspannen.”

Meditatieve werking

Met het spelen met lego kun je dus hetzelfde bereiken als een half uur aan yoga doen. Wel is het volgens Van den Bos zo dat je met yoga twee dingen samenvoegt, namelijk lichaamsbewustzijn en het aangeven van je grenzen. „Naar mijn idee is dat bij lego niet zo. Maar als iemand een hobby heeft en daar een tijdje volledig bewust mee bezig is, dan kan dat dezelfde meditatieve werking hebben.”

Krista Okma, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog, sluit zich daarbij aan en benadrukt dat ontspanning, op wat voor manier dan ook, belangrijk is bij het voorkomen van een burn-out. „Of je nu met lego gaat spelen, gaat kleuren, punniken of bloemschikken.” Okma zegt dat het daarbij vooral van belang is dat je even met niets anders bezig bent dan met hetgeen je voorhanden hebt.

Jeugdherinneringen

„De kunst is dat je je hersenen op een andere manier gaat gebruiken. Bij yoga ga je terug naar je lichaam en je ademhaling. Bij lego zet je ook een aantal hersenfuncties op stil. Het zijn allebei bezigheden waarbij je niet snel aan iets anders gaat denken”, zegt Okma.

„Het gaat erom dat het niet te inspannend is, maar je toch gefocust blijft”, besluit Oma. Ze vervolgt: „Het spelen met lego geeft misschien ook fijne herinneringen aan je eigen jeugd. Daar haalde je plezier uit, dus dat heeft een positieve associatie.”