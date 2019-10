Speciale lijn voor 'Solitaire uit Soest' en andere eenzamen

Dinsdag wordt speciale lijn gelanceerd tijdens Week tegen Eenzaamheid.

Praatjes vullen geen gaatjes, zo luidt het welbekende spreekwoord, maar een praatje kan wel een eenzaam gat vullen. Vanaf vanmiddag half twee kan ‘eenzame uit Enschede’ tot ‘solitaire in Soest’ en wie dan ook maar behoefte heeft aan een praatje, in de telefoon klimmen en bellen naar de ‘Eenzaamheidslijn’ (085-0077770), een gezamenlijk initiatief van de Luisterlijn en Incluzio tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Of het nu gaat het over je cavia die eczeem heeft, de lege zondagmiddag als vrijgezel of je overleden man en hoe erg je hem mist, voor elk praatje is een oor.

Het normale praatje

,,Ik hoop dat niemand belt”, verklapt directeur-bestuurder van de Luisterlijn Monique van Bijsterveld. ,,Maar dat is natuurlijk ijdele hoop, we maken steeds meer mee dat mensen zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact. Het klinkt betuttelend en lijkt zo simpel, maar het is zo belangrijk om wat je meemaakt in je leven met iemand te kunnen delen. En we hopen dat de mensen die er baat bij hebben van het nummer gebruik maken.” Tijden veranderen, vervolgt ze. ,,We kopen nu vaak online in plaats van naar de winkel te gaan, bij de bushalte staan we met onze telefoon in de hand te wachten en in de trein zijn we druk bezig met onze laptopjes.” Jammer wel, dit waren altijd de plekken waar vreemden elkaar (kortstondig) ontmoetten voor ‘het normale praatje’, ,,en dat hebben we stiekem allemaal best wel nodig, we zijn toch kuddedieren.”

Vorige week was ze in het DierenPark Amersfoort voor een bijeenkomst. Haar blik dwaalde telkens even af naar de tuin met apen. In hun poot hoogstens een banaan, de ander vrij om te vlooien, klooien of knuffelen. ,,Ze waren zo leuk met elkaar, je ziet bij hen echt hoe ze in een groep leven.”

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Kantar blijkt dat twee-derde van de Nederlanders vindt dat er een speciaal telefoonnummer moet komen voor mensen die zich eenzaam voelen. ,,Daaraan geven we nu gehoor en we hopen dan ook dat nog meer mensen hierna de Luisterlijn weten te vinden.” Je kunt deze tijdelijke lijn dan ook zeker als ‘dubbelop’ beschouwen, knikt ze, ,,en als een extra reminder van de Luisterlijn."

Schrijnend

Deze week bemannen ze de telefoon samen met medewerkers van Incluzio, een organisatie die lokaal actief is in onder meer wijkteams, huizen van de wijk en huishoudelijke hulp en bel je komende vrijdag, dan is de kans groot dat je Veronique Vaarten aan de lijn krijgt. Ze werkt als stafmedewerker Innovatie bij WMO Radar, onderdeel van Incluzio, en heeft daarvoor jarenlang ouderenwerk gedaan, waarbij ze veel bij de mensen over de vloer kwam. Eenzaamheid trof ze aan de lopende band aan. ,,Maar niemand zal het snel van zichzelf zeggen en elk verhaal is weer anders. Het beste is om uit te zoeken waar iemand tegenaan loopt, maar ook een kopje thee en een praatje of juist naar ze luisteren kan al weer wat kleur in het leven geven van iemand.” Een schrijnend geval was de man die zorgde voor zijn demente vrouw met wie hij ruim 50 jaar was getrouwd. ,,Heel lief natuurlijk, maar hij raakte totaal geïsoleerd.” ‘Vroeger waren we blij als we een dag per week niets in de agenda hadden staan’, verklapte hij haar, ,,Nu was hij blij als iemand hen een keer per week een bezoekje bracht.”

Praatlijn

Voor de speciale lijn van de Luisterlijn heeft ze meerdere collega’s geënthousiasmeerd en van de Luisterlijn hebben ze een ‘webinar’ gekregen met tips en tricks voor aan de lijn. Zelf heeft ze ook altijd wel wat te vertellen om het ijs te breken, over haar tuintje bijvoorbeeld. ,,Houd jij ook van planten? kan ik dan vragen. Zo’n simpel telefoongesprekje kan zo veel voor iemand betekenen.” Zelf noemt ze de ‘Eenzaaamheidslijn’ overigens liever de ‘Praatlijn’, want van het woord eenzaamheid houdt ze niet zo, maar toch is het iets van alle tijden en leeftijden, beaamt ze. Zelf kent ze het ook: zo miste ze ooit in een eerdere baan aansluiting met collega’s, ,,dan kun je je flink eenzaam voelen, ik denk dat iedereen zich bij tijde weleens zo kan voelen.” Er zijn wel gradaties. ,,Eenzaamheid is een probleem van onze samenleving en het helemaal willen oplossen, is een illusie, maar het bespreekbaar maken met z’n allen kunnen we wel.” Zo’n ‘praatlijn’ is dan ook een heel mooi initiatief en ze hoopt dat iedereen die er behoefte aan heeft de telefoon pakt. Liefst vrijdag natuurlijk, glimlacht ze, dan werkt zij. ,,Of het nou over je demente vrouw of over een tv-programma gaat dat je net hebt gezien en even wil delen, schroom niet en probeer het. En vind je het niets, dan hang je gewoon weer op.”

De ‘Eenzaamheidslijn’ is van 1 tot en met 8 oktober bereikbaar van 13.30 uur tot en met 21.30 uur op 085 – 007 77 70. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar via telefoonnummer 0900-0767 of www.deluisterlijn.nl.