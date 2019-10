Spaanse ligt 15 jaar dood in haar huis

Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van zes procent. Het is de op drie na sterkste daling sinds de start van de meting in 1901. De afname is het sterkst te zien onder jongeren tot 25 jaar.

Eind maart 2019 waren 1,6 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, 101 duizend minder dan twee jaar eerder. Het ledenaantal is sinds 1988 niet meer zo laag geweest. De afname van 2019 is de op drie na grootste sinds 1901. Alleen in 1924, 1984 en 1985 was er, vergeleken met twee jaar eerder, een sterkere daling te zien.

Vanaf 2009 is er sprake van een dalende trend. Het aantal vakbondsleden nam in alle leeftijdsgroepen af. De daling was het sterkst te zien onder jongeren in de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar (- 29 procent). Ook onder 25- tot 45-jarigen was er een daling, iets meer dan zes procent. In de leeftijdsgroep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd was de afname met twee procent het kleinst. De daling onder mannen was iets groter dan onder vrouwen.