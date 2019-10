Snacks in veel bedrijfskantines vegetarisch op Dierendag

Mocht je vandaag onwijs veel zin hebben in een kroket of frikadel, dan loop je de kans die niet in je bedrijfskantine aan te treffen. Veel kantines hebben de vleessnacks deze dierendag ingeruild voor een kaassoufllé of vegetarische bamischijf.

Het is namelijk niet alleen Dierendag, het is ook Eet Geen Dierendag. Tweeduizend Nederlandse bedrijfsrestaurants serveren vandaag uitsluitend vegetarische lunchgerechten. Ze doen mee aan het initiatief van Wakker Dier. De organisatie is erg blij met de inzet van negentien cateringbedrijven die zich hebben aangesloten bij de actie.

Grote bedrijven

Tientallen grote bedrijven als Aegon, Bol.com, Rabobank, ING, AkzoNobel en KPN en maatschappelijke organisaties als het Wereldnatuurfonds en Natuurmonumenten doen mee. In totaal werken daar een half miljoen mensen, aldus Wakker Dier. Dat is een forse stijging ten opzichte van de vorige editie van Eet Geen Dierendag. Toen bereikte de actie 300.000 mensen.

500.000 dieren per dag

„Voor bedrijven is minder vlees serveren een goede manier om te laten zien dat ze waarde hechten aan dierenwelzijn, milieu en gezondheid", zegt een woordvoerster van de dierenwelzijnsorganisatie. De organisatie wijst erop dat in Nederland dagelijks 500.000 dieren worden opgegeten. „Minder vlees eten leidt uiteindelijk tot minder dieren in de veehouderij. Voor de overige dieren komt dan meer ruimte vrij, die kan worden gebruikt om hen een beter leven te geven."