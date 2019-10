Slachtoffers bioscoopmoorden waren schoonmakers en met elkaar getrouwd

De Pathé-bioscoop in Groningen blijft ook zondag nog dicht, nadat zaterdagochtend in het pand twee doden waren gevonden. Dat maakte Pathé bekend.

Ook zaterdag was het theater al gesloten in verband met politie-onderzoek. De politie gaat uit van een misdrijf. De twee lichamen liggen zaterdagavond nog steeds in de bioscoop. Over de identiteit van de slachtoffers kon de politie aan het einde van de middag nog niets zeggen. Ook is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is een grootschalig onderzoek begonnen en vraagt getuigen zich te melden.

Voor het pand zijn hekken met zwarte doeken geplaatst. Een deel van het Gedempte Zuiderdiep was zaterdagmiddag nog afgezet in verband met het onderzoek.