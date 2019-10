Slaapmutsje met de hypotheekadviseur die je vannacht kunt bellen!

Middenin de nacht de hypotheekadviseur bellen (0800-1082)? Het kan tijdens Nacht van de aflossingsvrije hypotheek. Want die aflossingsvrije hypotheek kan nog wel een problematisch dingetje gaan worden, maar: ,,we willen juist informeren zodat iedereen weer aflossingsblij wordt!"

Weer slapen

Wakker liggen niet nodig. Vier bemoedigende woorden, speciaal bedoeld voor huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek, waar je maandelijks alleen rente over de hypotheeklening betaalt en na vaak dertig jaar in een keer de hypotheekschuld moet betalen. Het zijn er toch al gauw zo’n twee miljoen, weet Ronald Veld van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ,,Wij willen graag gerust stellen en hebben daarom deze eenmalige Nacht van de Aflossingsvrije Hypotheek bedacht, waar je terecht kunt met al je vragen die je misschien wel uit je slaap houden ‘s nachts.” Op zich is het echt wel een goed product, zo benadrukt hij, ,,maar er is de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor consumenten in de problemen kunnen raken, als ze nu geen actie ondernemen.” De beperking van de hypotheekrenteaftrek en de verhoogde pensioenleeftijd, noemt hij als veranderde factoren, ,,en steeds meer mensen willen in hun huis blijven wonen, iets wat vroeger vaak heel anders was.”

Noodgedwongen

De meeste van de 30-jaar durende hypotheken lopen af rond 2035 en op een ‘goede dag’ valt dan de brief op de deurmat, met daarin de gehele hypotheekschuld, gelieve in een keer af te lossen. Lijkt nu nog heel ver weg, beaamt Veld, maar vooruitzien is regeren. ,,Het is verstandig om nu actie te ondernemen om zo problemen te voorkomen in de toekomst.” Zeker wanneer mensen niet willen verhuizen. ,,Als de schuld dan niet kan worden ingelost, zullen ze noodgedwongen hun huis moeten verkopen. Ook voor banken is het natuurlijk niet wenselijk wanneer klanten het niet kunnen betalen.” Terwijl het allemaal best simpel kan zijn. ,,Iedereen heeft een andere persoonlijke situatie en dus zijn er voor iedereen weer andere oplossingen denkbaar.” Een kosteloze aflossing bij de bank van 150 euro per maand bijvoorbeeld, ,,heel erg haalbaar voor velen, ze moeten er alleen nu wel mee gaan beginnen.”

Nachtje doorhalen

Hij gaat éxtra vroeg naar bed, verklapt René Kuiper, hypotheekadviseur bij Rabobank. Hij is een van de ‘financiële nachtbrakers’ die de bellers te woord zullen staan. Hij heeft er wel zin in, wrijft Kuiper zich al verheugd in de handen, ,,ik moet voor de playlist zorgen trouwens, ik moet nog even bedenken welke oppeppende nummertjes ik er opzet!” Want het nachtje doorhalen voor dit goede doel doet hij samen met een aantal andere collega’s op hun kantoor. Heel veel koffie, pizza ‘met heel veel kaas’ en cola, en dan komen ze de nacht wel door.

De kans is er natuurlijk dat ook dronken mensen of slapeloze eenzamen bellen, ,,dat is ook gezellig”, knipoogt hij. ,,Maar we hopen natuurlijk dat heel veel mensen bellen voor een persoonlijke update, zodat ze daarna weer lekker kunnen slapen.” Het is dan wel geen brandweerman of leeuwentemmer, maar toch heeft het vak van hypotheekadviseur toch ook iets heel bijzonders, zo besluit hij. ,,Je helpt mensen met hun droom en houdt ze tegelijkertijd een spiegel voor.”

Reikende hand (geen vingertje)

Ze willen trouwens allesbehalve met het waarschuwende vingertje wijzen, vertelt Veld zelfs twee keer. ,,We willen mensen informeren over de mogelijkheden en laten nadenken over wat in hun situatie haalbaar is. Wat is voor jou nodig en wat voor maatregelen kun je nu al treffen. Mensen bang maken is absoluut niet onze bedoeling, dan gaan ze op slot en doen dan niets meer, terwijl we mensen alleen maar die hand willen reiken.” Of hij verwacht dat veel mensen daadwerkelijk ’s nachts gaan bellen? Hij weet het niet. Het is in elk geval vaak wel het moment dat mensen piekeren over hun financiële situatie. ,,En dat hoeft dus niet”, stelt hij gerust. ,,Een belletje kan daarna weer zorgen voor een aflossingsblije nachtrust.”

Huis en Nacht

Dinsdag 29 oktober staat het opblaasbare pop-up ‘Aflossingsblij-huis’ op Utrecht CS waar reizigers met vragen terecht kunnen en is het de Nacht van de Aflossingsvrije Hypotheek, waar je vanaf zes uur ‘s ochtends 24 uur lang 0800-1082 kunnen bellen. Voor iedereen is er een luisterend oor en informerende mond. ,,We werken samen met de negen grootste hypotheekverstrekkers en een extern callcenter.”