Rondje in de kroeg ontduiken we liever niet

De sociale druk belemmert ons te besparen. Een rondje in de kroeg ontduiken of een verjaardag skippen, doen we liever niet.

Het is vandaag Wereld Bespaardag. En bijna alle Nederlanders (97 procent) probeert weleens de hand op de knip te houden, blijkt uit onderzoek van SNS. Als we besparen, dan doen we dat het liefst op onze dagelijkse boodschappen en kleding. Er zijn ook zaken die besparen bemoeilijken, en dat is vooral sociale druk.

Het is met name een ‘generatieding’: hoe jonger we zijn, hoe belangrijker we het vinden om ‘mee te doen’. Ook wordt bij de jongere generaties een groter taboe ervaren op het bespreken van geldzaken. Zo ervaart bijna de helft van de ondervraagden uit generatie Z dit als een taboe, terwijl dit bij de babyboomers een derde is.

Ook vindt generatie Z het lastiger ‘nee’ te zeggen als een sociale activiteit geld kost (53 procent generatie Z, versus 25 procent babyboomers). Het is dan ook niet gek dat jongere generaties vaker meer geld uitgeven dan er binnenkomt: generatie Z (24 procent), millennials (22 procent), generatie X (19 procent), babyboomers (11 procent). Vrouwen ervaren dit taboe vaker dan mannen; zij geven vaker meer uit dan binnenkomt dan mannen.

Waar we minder graag op beknibbelen zijn het skippen van een verjaardag of het geven van een rondje in de kroeg. /Unsplash

Bespreken

„We merken dat over geld praten een taboe is voor iedereen. Als kind krijgen we dat al mee”, zegt Marieke Commandeur, Manager Expertisecentrum Financiële Weerbaarheid bij SNS. „Denk aan dat gevoel als kind toen je stiekem een extra centje toegestopt kreeg van je opa, waar je niet over mocht doorvertellen. Of dat je bijvoorbeeld onzeker bent of je een envelop met geld ter plekke moet openmaken of juist niet.”

Jongeren hebben daarnaast in sterke mate te maken met groepsdruk, vervolgt Commandeur. „Dat zie je bij het regelen van een gezamenlijk cadeau in een groepsapp. Ze denken dat ze gierig overkomen als ze niet meegaan met de rest, terwijl dat dus niet het geval is. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 85 procent van de ondervraagden het juist sterk vindt als iemand iets afzegt omdat diegene op zijn geld moet letten.” Praat er daarom over met familie en vrienden, tipt de expert. „Daarmee verlaag je de drempel voor jezelf en zullen mensen graag met je meedenken. Daarnaast voorkom je voor jezelf ook geldzorgen.”

Kortingssticker

Naast reguliere middelen om geld te besparen is in het onderzoek gevraagd naar guilty pleasures om de kosten te drukken. Het verwijderen van de kortingssticker op een afgeprijsd cadeautje blijkt bij vier op de tien babyboomers populair. De helft van de millennials zegt liever een kappersbeurt af en generatie Z slaat het liefst een etentje met vrienden over. Waar we minder graag op beknibbelen zijn het skippen van een verjaardag of het geven van een rondje in de kroeg.

Bijna alle Nederlanders (97 procent) probeert weleens de hand op de knip te houden. /Unsplash

Rood staan

Sta je regelmatig rood, dan is er kans dat je een binnenkort een alert krijg in je bankapp. Om probleemschulden te voorkomen, word je dan gewezen op de website Geldfit, waar je met iemand kunt chatten. ABN Amro, Rabobank, ING en de Volksbank doen mee aan het initiatief. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden.