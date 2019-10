Romantisch! Verhaal getrouwde forenzen wordt verfilmd

The Holiday, Nothing Hill, Crazy Stupid Love, Pretty Woman, Love Actually. Bijna allemaal hebben we op een onbewaakt moment wel eens gedroomd dat we zelf ooit de hoofdrol zouden spelen in deze bevlogen liefdesverhalen.

Helaas blijkt de liefde van je leven vinden in de realiteit vaak een stuk minder geschikt voor het witte doek. Maar er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Een Britse vrouw werd in 2003 tijdens haar dagelijkse treinreizen verliefd op een medereiziger en inmiddels zijn de twee gelukkig getrouwd.

Hartkloppingen

Waar we in Nederland maar zelden de uitkomst van de berichten van NS Hartkloppingen te horen krijgen, besloot Zoë Folbigg een boek te schrijven over haar liefdesleven. Een jaar lang was ze verliefd op de man die ze nu haar echtgenoot mag noemen. In een interview vertelt Zoë hoe ze normaliter nooit zomaar een vreemde uit zou vragen. „Hij was zo’n knappe man, ik dacht niet dat hij geïnteresseerd zou zijn in mij.” Het duurt dan ook even voor ze hem – Mark – een briefje in de handen drukt.

Mark is op zijn beurt ietwat verward door de actie. „Het was in zo’n typische forenzentrein waar niemand met elkaar praat.” Het vrolijkt zijn dag op, maar dat is het ook. Mark heeft namelijk nog een relatie. Pas acht maanden later komen de twee echt met elkaar in contact. Ze gaan op date en de rest is geschiedenis. En ook een beetje toekomst: het koppel heeft inmiddels twee kinderen.

Boek en film

Geschiedenis die zwart op wit staat: Zoë pende het verhaal neer in een boek, The Note. De Britten zijn zo gek op het verhaal, dat er ook een film op de planning staat. De hoofdrollen in de film zullen worden vertolkt door Jenna Coleman en Tom Hughes.

Binnenkort kunnen we dus weer wegdromen bij een liefdesverhaal dat je bijna niet kunt verzinnen. Mocht je de hoop op een extreem romantisch liefdesverhaal al bijna hebben opgegeven, vrees dan niet. Het kan écht nog.