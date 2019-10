Remkes en Rutte waarschuwen boeren: Hou je aan de afspraken

De demonstrerende boeren houden zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken en dat is onacceptabel en gevaarlijk voor inwoners en winkelend publiek. Dat zegt burgemeester Johan Remkes van Den Haag woensdag in een verklaring.

Remkes roept de boeren op om zich aan de aanwijzingen van de politie te houden en de gemaakte afspraken wel te respecteren. Premier Rutte en minister Grapperhaus deden eenzelfde oproep.

Afgezette zone

„Dat betekent: demonstreren op de Koekamp en het Malieveld. De door defensievrachtwagens afgezette zone is en blijft niet toegankelijk voor tractoren", aldus Remkes. „Onderdeel van deze afspraken is dat er vanwege de veiligheid rond het Binnenhof en in het Haagse centrum geen ruimte is voor demonstraties."

Minister Carola Schouten van Landbouw stelt dat „boeren eerder hebben laten zien dat ze hun zorgen op een waardige manier duidelijk kunnen maken. Laat dat vandaag weer zo zijn en volg de aanwijzingen van de autoriteiten op", zegt ze op Twitter.

Verlaten demonstratieterrein

Honderden demonstrerende boeren hebben woensdagmiddag het officiële demonstratieterrein verlaten, blokkeren tramlijnen en steken vuurwerk af. Ze scanderen luid leuzen. In het tumult is zelfs geprobeerd een band van een politieauto leeg te laten lopen.

Het protest vindt plaats voor het Centraal Station in Den Haag. De demonstranten hadden vooraf afgesproken met de gemeente dat ze hun manifestatie zouden houden op de Koekamp, naast het Malieveld. De boeren gingen toch naar het Malieveld en nu verplaatsen ze zich naar de stad.

Veiligheid agenten

De veiligheid van agenten en medewerkers van Rijkswaterstaat is volgens de politie in het geding gekomen, doordat boeren de afzetting van de snelweg A12 bij Den Haag massaal negeerden. „Ze rijden gewoon door en houden zich niet aan de afspraken", zegt een woordvoerster van de politie.

Vanwege de grote drukte bij het boerenprotest, besloot de politie in de loop van de dag de A12 af te sluiten. Boeren moesten naar de parkeerplaats van het voetbalstadion van ADO. Daar hadden ze echter geen trek in. Hoewel de weg bij Nootdorp was afgezet, reden veel boeren met hun tractoren door. De politie was machteloos. „Het was voor ons niet veilig genoeg om daar te blijven staan", zegt de woordvoerster. "Als ze gewoon doorrijden, blijf je niet staan. We hebben in de binnenstad niet voor niets materieel van Defensie staan", voegt ze eraan toe. Van aanrijdingen of schade is geen sprake.