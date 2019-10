Rechter gaat zelf kijken bij boerderij Ruinerwold

De rechtbank heeft besloten woensdagmiddag zelf te gaan kijken in de ruimtes in de boerderij in Ruinerwold. Dat bevestigde een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland. Twee weken geleden werden daar de 67-jarige Gerrit Jan van D. en zijn vijf vermoedelijke kinderen aangetroffen.

Het nieuws werd bevestigd door een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland. Later op de dag wordt nog bekend waarom de rechtbank een zogeheten schouw houdt.

Vrijheidsberoving

Van D. en de huurder van het pand, Josef B., zitten vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. Woensdagochtend stonden de twee voor de raadkamer van de rechtbank in Assen in verband met de verlenging van het voorarrest, zoals het Openbaar Ministerie wil. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Van D. zegt zelf dat hij de vader is van de zes jongvolwassenen waarmee hij in de boerderij jarenlang een geïsoleerd leven leidde.

Afzondering

De zaak kwam twee weken geleden aan het rollen nadat de 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een kroeg in het Drentse Ruinerwold, een plaatsje van ongeveer 4000 inwoners in de buurt van Meppel. Toen hij zijn verhaal deed bij de plaatselijke cafébaas, schakelde die op zijn beurt de politie in. Ook de zoon werd in de boerderij vastgehouden.

Tegenover de politie verklaarden de bewoners dat zij een gezin zijn, waarvan Van D. de vader is. De gemeente De Wolden, waar Ruinerwold onder valt, liet eerder weten dat slechts een van de zeven mensen die in de boerderij woonden, stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen door middel van een geboorteaangifte. Wie van die zeven, wil de gemeente niet zeggen.