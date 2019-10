Rappe e-bolides en een zelfrijdende 'coolbus'

Bij de eerste mobiliteits-experience van Nederland chill je ‘m in de zelfrijdende schoolbus en snij je snoeihard de Tarzanbocht af in een Porsche(-simulator).

De crashfunctie is uitgeschakeld, stelt de Porsche-rijinstructeur gerust, al voelt het dan wel een beetje als bowlen met van die klepjes voor de gleuf. Nét iets minder ‘living on the edge’, al blijft het rijden in een Porsche over het circuit van Zandvoort toch echt een once-in-a-lifetime. ,,Iets afremmen voor de Tarzanbocht...” tipt hij. ,,Vernoemd trouwens naar de eigenaar van de camping die net onder het circuit lag, meneer Tarzan.” En dan weer vól gas op links, ,,voel je hoe hard je gaat in een Porschesimulator?”

Het is een van de vele blikvangers van Move, een beleving waar je alle facetten van mobiliteit, vernuft en veelal ook duurzaamheid (want: de toekomst) aan kunt tikken en uit proberen, al is dat nou net niét de bedoeling op de passagiersstoel van de very limited edition Porsche. ,,Maar je mag er wel een foto van nemen, hoor.”

Goeie move

Met Move wil initiatiefnemer Pon bezoekers uitdagen om na te denken over hoe wij in de toekomst omgaan met mobiliteit in onze steeds drukker wordende steden, vertelt Move directeur Joost van Houwelingen. Met een grijns op zijn gezicht die steeds breder lijkt te worden naarmate hij meer laat zien -,,ik sta er zelf ook nog zo van te kijken!”- geeft hij een ‘tour de mobilité’, die vanaf dinsdag ook door iedereen zelf kan worden gedaan (gratis). Het ideale uitje om met het hele gezin naartoe te gaan”, promoot hij het vol enthousiasme. Maar ook gewoon voor de solitaire nieuwsgierigaard, of gezellig met je date, ,,zou eigenlijk best een goede move zijn!”

Coolbus

Hij zakt onderuit op de bank van de zelfrijdende auto en wrijft zichzelf al in de handen. ,,Dit wordt echt heel tof”, belooft hij. He, is dat de Zuidas? Met een vliegende ambulance ernaast? Ja, in de zelfrijdende auto waar door de ramen 3D-videobeelden van de stad met een futuristisch tintje aan je voorbij flitsen, kom je ogen tekort. Handen niet, want die laat je gewoon op je knieën rusten, of je wijst vol verwondering op de ramen bij het zien van het Olympisch Vuur dat hier gewoon altijd brandt, en niet alleen bij de winst van Nederlandse medailles.

Iets verderop prijkt de schoolbus van de toekomst (‘de coolbus’). De kleur is nog steeds geel en van binnen zijn er banken en hangen kindertekeningen op de ramen, maar verder heeft het meer weg van een trein. ,,Je zou je dus kunnen afvragen of je in de toekomst nog wel je rijbewijs hoeft te halen.” Niet dat zij daar het antwoord op weten, ,,maar het is wel superleuk dat Move mensen laat nadenken.” Het iconische pand, waar voorheen Citroën zat - al is dat hier hardop zeggen een beetje als vloeken in de garage -, ligt op een toplocatie voor Pon.

,,Elke dag zijn hier 30.000 verkeersbewegingen, wij zitten er met onze neus boven op en zien waar het fout gaat en wat beter zou kunnen.” Zo staan de auto’s hier veel te lang stil. ,,Het is altijd erg druk, dus dan denken wij: hoe kunnen we dat oplossen?” Eureka-momentjes volgen. ,,Je gaat met vier wielen naar de stad en met twee erin.” Klinkt als een logistiekraadsel, het is echt. ,,Je parkeert in onze hub hierachter en pakt de elektrische fiets naar de stad.” Voorheen meer iets voor alleen iets pensionado’s en Omroep Max-kijkers, ,,nu zien we juist steeds meer scholieren met z’n allen veertien kilometer op de e-bike naar school fietsen. En op echt mooie fietsen, hoor, waar de batterij volledig in het frame wordt gemonteerd. Het wordt zelfs hip!”

Weer terug naar de Porsche verdieping, gegarandeerd dé plek waar de snelle boys en andere liefhebbers aan hun trekken komen. Kijken, kijken en vooruit, een héél klein beetje aaien.,,Dit is de allersnelste, met een W16 Bugatti motor.” Van Houwelingen ziet zichzelf al helemaal in de rappe bolide zitten. ,,Dat is dus een 1500 pk auto, waarmee je echt heel hard kunt gaan.” Hij strijkt voorzichtig liefkozend over de auto, wanneer hij het magische getal verklapt. 490 (km/uur). ,,Niet dat je dat ooit ergens kunt rijden, maar toch leuk.”

Over Move

Hoe bewegen wij ons in de toekomst door een stad? Wat is een slim fietspad? Hoe gaan we om met deelvervoer? En zullen auto’s in de toekomst kunnen vliegen? Move Mobility Experience opent op 22 oktober haar deuren aan het Stadionplein in Amsterdam en daagt bezoekers uit over dit soort vragen na te denken. De eerste mobiliteitsexperience van Nederland biedt een interactieve reis door de geschiedenis en de toekomst van mobiliteit. Tip: de haverkoffie in Madame Cyclette, het laagdrempelige restaurant waar je de hele dag terecht kunt. Boven vind je het fine-dining restaurant Wils, van chef Joris Bijdendijk en vernoemd naar Jan Wils, de architect van het pand en van het Olympisch Stadion. Move is vanaf dinsdag dagelijks geopend tussen 10:00 – 17:00 uur op het Stadionplein in Amsterdam (maandag gesloten). Move is geschikt voor jong en oud en gratis toegankelijk.