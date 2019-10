Psychisch onderzoek voor Marc Dutroux

De Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux wordt psychiatrisch onderzocht in het licht van zijn mogelijk vervroegde vrijlating.

De rechtbank in Brussel stemde maandag in met het verzoek van de advocaten van Dutroux (62) om diens geestelijke toestand door te lichten.

Vervroegd vrij

In september vorig jaar kondigde Dutroux aan dat hij zou vragen een college deskundigen aan te stellen om na te gaan of er gevaar op recidive bestaat. Als zij concluderen dat dat niet het geval is, maakt hij kans onder voorwaarden vervroegd vrij te komen, mogelijk in 2021.

De zogenoemde strafuitvoeringsrechtbank heeft drie experts aangesteld. Van hen wordt verwacht dat ze tegen mei volgend jaar een psychiatrisch rapport klaar hebben.

Ontvoering en gijzeling

Dutroux werd in juni 2004 veroordeeld tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. In de praktijk komt levenslange opsluiting in België neer op dertig jaar. In dit geval moet een veroordeelde twee derde van zijn straf uitgezeten hebben om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating en voldoen aan allerlei voorwaarden. Dutroux zit inmiddels 23 jaar in de gevangenis.

In het huis van Dutroux werden in augustus 1996 de ontvoerde Laetitia Delhez en Sabine Dardenne ontdekt. Al snel bleek dat hij ook verantwoordelijk was voor de ontvoering van vier andere meisjes. Die werden dood teruggevonden. Alle zes slachtoffers zijn seksueel misbruikt.