Protest bij Schiphol tegen inval Syrië

Het goud ging woensdagavond naar Chateau Meiland. Wat zegt dit kijkcijferkanon over televisiekijkend Nederland?

„Wat goeeeed”, riep Martien Meijland woensdagavond op het podium van het Gouden Televizier-Ring Gala. Het programma is sinds half mei op de buis en wint nú al de gouden ring. En dat is inderdaad een „goede” prestatie te noemen. Want waar Expeditie Robinson al twintig jaar op de buis is en voor de vijfde keer de ring in de wacht probeerde te slepen, lukt het Chateau Meijland binnen een jaar. Wat maakt de realityserie over ‘de Meilandjes’ zo sterk?

Het is authentiek, zegt programmamaker Bert van der Veer. „Er is al zoveel glitter en glamour op tv, mensen vinden het ook leuk om te zien hoe iemand zijn hoofd stoot aan een plankje.” En je ziet vaker in de tv-geschiedenis dat dit gewaardeerd wordt, vervolgt hij. „Denk aan de Veerkampjes, die bekend werden van Man bijt hond en een eigen realitysoap kregen. En voor Frans Bauer geldt eigenlijk hetzelfde. Het zijn ‘gewone mensen’ en tegelijkertijd hebben ze ook een eigen personality.”