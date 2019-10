Prijzen nieuwbouw stijgen harder dan bestaande bouw

Voor het zevende kwartaal op rij, stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen flink. De prijzen stijgen harder dan bij andere koopwoningen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouw heeft steeds meer moeite om goed personeel aan te trekken en dat werkt door op de prijzen van nieuwbouw, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

16 procent duurder

Nieuwbouwwoningen waren in het tweede kwartaal van dit jaar 16 procent duurder dan een jaar eerder. Dat die groei in bijna een jaar niet zo hoog is geweest, heeft volgens Van Mulligen vermoedelijk een administratieve oorzaak. Het CBS krijgt soms met vertraging gegevens binnen van gemeenten en dat kan de cijfers vertekenen.

Het blijft wel staan dat de prijsstijging van bestaande woningen beduidend lager is. De groei van ruim 7 procent is volgens Van Mulligen 'ook niet bepaald gemiddeld te noemen', maar is wel hoger geweest. De prijzen blijven stijgen door de krapte op de woningmarkt, maar dat geldt evengoed voor nieuwbouwwoningen. Die kunnen daar bovenop ook duurder worden door stijgende grondprijzen en bouwkosten.

Krapte op arbeidsmarkt

De bouwkosten gaan volgens Van Mulligen vooral omhoog door de krapte op de arbeidsmarkt. De cao-lonen in de bouw stijgen sneller dan gemiddeld. Door de krapte kan het personeel hogere lonen eisen.

Binnen de EU behoort Nederland tot de landen waar de huizenprijzen het hardst stijgen, met een totale groei van ruim 8 procent. In slechts zes landen stijgen de prijzen harder.

Hypotheekgarantie wel goedkoper

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat in 2020 omlaag van 0,9 naar 0,7 procent van de totale lening voor de nieuwe woning. Ook wordt de NHG mogelijk voor duurdere woningen, van 290.000 euro nu naar 310.000 euro volgend jaar. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen stijgt het plafond naar 328.600 euro.

Kopers kunnen daardoor maximaal 620 euro besparen op de NHG-premie. Volgens minister Kajsa Ollongren (Wonen) wordt de NHG goedkoper en bereikbaarder. „Vooral starters kunnen profiteren van deze aanpassingen. De NHG sluit hiermee aan bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt."

Zekerheid

De NHG biedt extra zekerheid voor hypotheekverstrekkers. Zij neemt de hypotheekschuld over als de koper niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen door beëindiging van de relatie, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner. Door de extra waarborg worden hypotheken met NHG tegen een lagere rente aangeboden.