Postbezorger hield 99 postzakken achter in eigen schuur

De problemen rondom het postbezorgen in het Bredase Brabantpark zijn inmiddels opgelost. De bewoners van de wijk trokken begin augustus aan de bel, omdat zij hun post niet of slechts deels op de mat kregen. Wat blijkt? Een postbezorger hield deze poststukken verborgen in zijn eigen schuur. Het zou gaan om 99 postzakken.

PostNL was bekend met de problemen. Het bedrijf zegt veel klachten te hebben ontvangen uit postcodegebied 4817. Een woordvoerder van de postdienst liet tegenover het AD weten dat er een onderzoek werd ingesteld, waarna bleek dat een wijkbezorger maar liefst 99 zakken post, goed voor duizenden brieven en pakketen, had achtergehouden.

Nooit eerder

„De post was bedoeld voor ruim 1.400 adressen. Dit hebben we nog nooit op deze schaal meegemaakt. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat we een verdwaald poststuk later terugvinden. Dan sturen we dat na met een begeleidende brief. Maar nu gaat het om zo’n groot aantal dat we het anders aanpakken.”

Uitleg per brief

De getroffen adressen kunnen binnenkort een brief verwachten waarin het voorval wordt uitgelegd. Verder belooft het postbedrijf de komende twee weken de post na te bezorgen. Uiteraard niet door dezelfde bezorger. „Die hebben we moeten ontslaan. We vinden het ontzettend vervelend voor alle mensen die hierdoor hun post niet op tijd hebben ontvangen. En voor alle bezorgers in Breda en omstreken die wél elke dag zo hard hun best doen om de post rond te brengen."

De beweegreden van de bewuste bezorger is niet bekend. „We zijn vooral blij dat we weten wat er aan de hand was en dat de bezorgproblemen zijn opgelost.”