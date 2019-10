Politie Oost-Brabant: "Onze collega is in de maling genomen"

„Ik rem niet voor ☘️", deze leus op het voertuig van een motoragent maakte op sociale media behoorlijk wat tongen los.

De bewuste foto zou zijn gemaakt tijdens de boerenprotesten in Den Bosch van afgelopen vrijdag. Een dag later reageert de politie op het voorval. Volgens hen was het beeld genomen zonder dat de agent hier erg in had.

Klaverklever

Hoewel het er niet letterlijk staat, lijkt de sticker te verwijzen naar GroenLinks-leider Jesse Klaver die al eerder kop van Jut was bij de boerenprotesten. Toen deze foto online verscheen, twijfelden veel mensen aan de echtheid ervan. Er werd druk gespeculeerd of er misschien sprake was van een bewerkte nepfoto. Nu blijkt dat het niet om een getructe foto gaat maar om een getructe agent.

De politie laat via Twitter dat het beeld authentiek is, maar dat hun collega door de demonstranten in de maling is genomen. Deze demonstranten zouden de motorfiets hebben beplakt met de leus om daarna snel een foto met een smartphone te schieten. Lang zou de gewraakte Klaver-klever niet op het voertuig gezeten hebben. Direct nadat de sticker werd opgemerkt door de agent, werd hij weer weggehaald. Toch was het kwaad toen al geschiet.

Boerenprotesten

In de verklaring valt verder te lezen dat vrijdag voor de politie een behoorlijk hectische en intensieve werkdag was en dat hun collega hierdoor zijn aandacht voor zijn motorfiets even is verloren. De politie van Oost-Brabant betreurt het incident en benadrukt dat zij de boodschap absoluut niet steunen. „Wij zijn een politie van en voor iedereen," valt er te lezen.

De fractievoorzitter van GroenLinks is allesbehalve geliefd onder de boeren die deze maand hun ongenoegen lieten blijken over het regeringsbeleid met betrekking tot stikstof. Eerder verschenen er al beelden met een doodskist met daarop de naam 'Jesse' erop.

Jesse Klaver heeft nog niet gereageerd op het voorval.