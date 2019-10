Politie houdt boeren staande, ANWB vreest chaos op de weg

Een huis huren blijft ontzettend duur en het einde is nog niet in zicht want de huurprijzen blijven maar stijgen. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Volgens Pararius is de gemiddelde huurprijs van een woning in Nederland 11,65 euro per vierkante meter, een stijging van 3,6 procent in het voorbije kwartaal. Bij een woning van 88 vierkante meter zit je dan aan de 1.000 euro per maand. Dan spreek je over kale huur, waar de kosten voor gas, water en licht nog bij op moeten worden geteld.

Rek eruit