Politie gaat uit van misdrijf na vondst lichamen bioscoop Groningen

De omgeving van de Pathé-bioscoop in de binnenstad van Groningen is zaterdag afgezet nadat er 's ochtends twee lichamen in het complex werden aangetroffen.

De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers, maar laat wel weten dat er rekening moet worden gehouden met een misdrijf.

Forensisch onderzoek

De Forensische Opsporingsdiensten zijn in het pand om onderzoek te doen: op de tweede verdieping van het pand lopen mensen in witte pakken. Er is een Team Grootschalig Optreden (TGO) opgestart, wat betekent dat meerdere politiemensen van verschillende diensten samenwerken bij het onderzoek.

De omgeving van de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep is afgezet. Eerdere geruchten dat de slachtoffers zouden zijn aangetroffen in de nabijgelegen parkeergarage worden door de Groningse politie ontkend.

Rond 13.00 uur is de afzetting van de Ruiterstraat opgeheven. Hierdoor is ook de parkeergarage daar weer bereikbaar. Het Gedempte Zuiderdiep blijft nog wel afgesloten. Getuigen wordt opgeroepen om zich te melden.

Verschrikkelijk nieuws

Op Twitter meldt de bioscoop zaterdag gesloten te blijven. Mensen die al een kaartje hadden, krijgen bericht. Het complex telt negen zalen en in totaal 1671 stoelen, waarvan 545 stoelen in de grootste zaal. In een verklaring laat Pathé weten "het verschrikkelijke nieuws" te hebben ontvangen. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie."

Een medewerkster van een winkel vlakbij meldt dat ze rond 10.00 uur politiemensen met getrokken wapens op het dak van de bioscoop heeft zien lopen. Verdere details kon de politie aan het begin van de middag nog niet prijsgeven.