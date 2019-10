Orkaan Lorenzo zorgt voor flink regenachtig weekend

Slecht nieuws voor mensen met wilde weekendplannen: orkaan Lorenzo komt onze kant op, en zal voor een flink nat weekend zorgen. Het herfstweer van de laatste tijd duurt dus nog een tijdje voort.

Eerder deze week was Lorenzo nog een categorie-5 orkaan (de zwaarste categorie). Inmiddels is de orkaan in kracht afgenomen, maar het is nog steeds een uniek voorval. De kracht, maar ook de koers van Lorenzo maken de orkaan bijzonder.

„Lorenzo was een orkaan van de 5e categorie, wat op zich al erg bijzonder is”, vertelt Rico Schröder, van Weeronline. „Wat het nog unieker maakt, is dat Lorenzo vrij snel richting Europa draaide. Vaak gaan orkanen juist richting het westen, richting de Nederlandse Antillen. De koers van Lorenzo ging meer richting het oosten, richting de Azoren waar de orkaan momenteel is.”

Veel regen

Volgens Schröder is Lorenzo op dit moment nog een categorie-1 of categorie-2 orkaan, maar is er al geen sprake meer van een orkaan wanneer Lorenzo in Ierland aankomt. „Wanneer Lorenzo in Nederland aankomt, waarschijnlijk vrijdag, is het al geen storm meer. Er gaat dan wel flink wat regen vallen, vooral in de ochtend. Zo’n 10 tot 20 millimeter is wel te verwachten.”

Lagere temperatuur

„De temperaturen dit weekend liggen zeker lager dan normaal, maar dat heeft niks met de orkaan te maken”, legt Schröder uit. „Normaal is het rond deze tijd tussen de 15 en 17 graden, dit weekend hooguit 12 tot misschien 15 graden.”

Na de regenachtige vrijdag trekt Lorenzo verder Europa in en neemt in kracht af. „Dan is er sprake van een normale regendepressie en in de loop van het weekend is er sprake van wat wisselvalligheid.” We zijn voorlopig dus zeker nog niet van de nattigheid af.