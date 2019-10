Opgepakte man Ruinerwold is klusjesman Josef B.

De opgepakte bewoner van het huis waar ook een vader en zijn kinderen in totale afzondering leefden, liep jarenlang rond met een groot geheim. Mensen die klusjesman Josef B. (58), de huurder van het pand, kennen staan perplex dat hij vooral de kinderen zo aan hun lot heeft overgelaten, meldt het AD.

Josef B. was vrijwel dagelijks te vinden in een werkplaats in Meppel op nog geen kwartiertje rijden van de boerderij waar hij veel kluste, weten ondernemers die een bedrijf hebben in de buurt. In de ruimte kon hij de mooiste meubels maken, vooral voor plezierjachten, vertelt timmerman Tonnie die al zeven jaar naast hem zit met zijn eigen werkruimte.

Hield privé-leven geheim

Nu weet Tonnie dat er een heel gezin woonde op de boerderij die B. aan het verbouwen was. B. vertelde daar nooit iets over. Wel dat hij kluste in een boerderij. Maar nooit heeft hij Tonnie verteld waar dat huis stond of met wie hij er woonde. „Hij liet sowieso niets los over zijn privé-leven. Behalve dat hij was geboren in Oostenrijk. Dat wist ik wel.’’

De kinderen waren nog nooit naar school geweest. ,,Ik sta perplex. Dat dit nog kan in deze tijd. En dat hij daar al die jaren gewoon is geweest zonder dat hij heeft ingegrepen,’’ laat de Timmerman aan het AD weten.