Ongeval met Flixbus in Frankrijk, 1 dode en 17 gewonden

In het zuiden van Frankrijk is een persoon om het leven gekomen door een ongeluk met een wagen van Flixbus. 17 anderen raakten gewond, een van hen verkeert in kritieke toestand.

De bus belandde rond 13.00 uur op zijn zijkant in een greppel, het is nog niet bekend waarom. In de bus zaten 30 mensen, inclusief de chauffeur. De bus was onderweg naar Toulouse.

Helikopters

Er werden twee helikopters ingezet en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, om de slachtoffers naar het ziekenhuis in Montpellier te vervoeren. Eén persoon is overleden en een andere persoon verkeert nog in kritieke toestand. Zestien anderen raakten gewond maar zouden buiten levensgevaar zijn. Twaalf mensen bleven ongedeerd.