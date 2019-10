Ode aan de aardappel met tv-chef Hugo en chef-koks in spe

Tijdens de Mini Piepershow werd die goeie oude vertrouwde aardappel eens goed in het herfstzonnetje gezet #powertothepieper.

,,Wilt u uw MacBook even wegzetten, alstublieft?” Een blond meisje van nog geen vier aardappelzakken hoog staat met een bord in haar hand bij de tafel. Ze glimlacht. Ze heeft wat lekkers gemaakt, en dat weet ze.

Team Mini Piepershow / Mitchell van Voorbergen

Geen ordinaire puree of de gekookte bint, nee, tijdens dit driegangendiner in restaurant De School, bereid door twaalf jonge chef-koks in spe en tv-chef Hugo Kennis op initiatief van de Nederlandse Aardappel Organisatie, is de aardappel in een culinair-chic jasje gestoken, zo blijkt al bij de eerste gang. Je herkent hem bijna niet terug tussen de gerookte zalm en dragoncrème.

,,Kan dat met een aardappel? heb ik de afgelopen twee dagen vaak gehoord.” Kennis heeft de dag ervoor met de kinderen aardappels gerooid en vanavond met hen een driegangendiner bereidt en spreekt de genodigde eters, waaronder de ouders van de minichefs, even toe. ,,Ja, dat kan!” De volgende gang is aardappelgnocchi, een gerecht waarvoor de kinderen ook goed aan de uitspraak hebben gewerkt, getuige hun synchrone, foutloze -en lacherige- ‘gnocchi!’ kreten.

Weetjes

,,Heeft het u gesmaakt?” vraagt Maud. In haar haar een grote rode strik, op haar wangen blosjes in dezelfde kleur. Aan tafel wordt gestrooid met weinig zout en veel lekkere weetjes. ,,Heb je weleens gin met rozenlimo en dragon geproefd?” vragen Arno en Mireille van het creatief-culinaire The Holy Kauw Company. En over de kweepeer, ,,lang en hard en het schillen ervan is een flinke klus”, weet Menno, wiens zoon David een van de minichefs is. Zijn Turkse groentemannetje gaf hem de gouden kweepeer-tip. ,,Je moet hem meekoken met een stel appels, hij bindt het tot een hele stevige appelmoes.”

Gnocchi smaakt heel goed met wijn

Dan volgt het dessert: ijs van aardappelschillen en aardappel choco-taart. De favoriet van veel van de jonge koks, die opvallend weinig ‘friet/patat’ noemen als lievelingsaardappelgerecht.

,,Mag ik een knuffel?” Het is bedtijd voor een van de jonge chefs en hij wil zijn leermeester van de afgelopen dagen graag nog even gedag zeggen. ,,Natuurlijk, kom hier!” Hugo Kennis, de tv-chef die deze weken ook een van de meest besproken Robinson-deelnemers is, zegt zijn pupil gedag, terwijl moeder tussen neus en lippen door nog even naar Expeditie Robinson informeert. ,,Het wordt nog heel spannend...”, verklapt hij zonder echt iets te verklappen. Ja, heftig was het wel, beaamt hij, ,,ik heb echte honger gehad, het is ook niet zo dat we buiten beeld extra rijst kregen ofzo.” Om er met zijn jongensachtige Hugo-grijns aan toe te voegen: ,,En néé, ook geen aardappels!”

Even op de foto met tv-chef en Robinson-deelnemer Hugo Kennis

Activeren kun je leren

Hij begint nog maar even niet aan kinderen, grapt de kok die vorige maand liet weten in het huwelijksbootje te stappen met zijn vriend Sander. ,,Maar het is natuurlijk wel ontzettend leuk om met hen zo bezig te zijn. Ze zijn tenslotte wel de toekomst en het is zo belangrijk dat ze plezier krijgen in het ontdekken van verse producten en leren koken.” Het draagt positief bij aan het ontwikkelen van gezond eetgedrag, en dat is hard nodig. ,,Ze zitten veel online, waardoor ze minder affectie met buiten hebben, laat staan met de producten die daar groeien. Het is nu de hoogste tijd om kinderen te enthousiasmeren over het prachtige vak van eten.”

Harde werkers... / Mitchell van Voorbergen

Goed dus om ze ‘te activeren om zelf te koken’. ,,Ga met je kind naar de markt of gewoon naar de supermarkt en laat ze zelf iets uitzoeken. Pakt-ie een mais? Nou, vergeet dan de ratatouille die je in je hoofd had en ga iets leuks met mais doen.”

Zelf herinnert hij zijn eet-opvoeding nog goed. ,,Wij moesten alles eten, tot proppen aan toe! Ik dank mijn beide ouders op mijn blote knietjes dat ze dat hebben gedaan, want ik eet nu alles.” Echt alles? Ja, knikt hij. Ook orgaanvlees? Ja, knikt hij weer, ,,Álles.”

Goudklompje

Dick Hylkema wilde vroeger eigenlijk proftennisser worden, vertelt hij terwijl hij de aardappels bekijkt in zijn goodiebag. ,,Niet gelukt.” Nu is hij directeur van de Nederlandse Aardappel Organisatie. ,,Ook leuk, hoor!” Hij haalt er eentje uit en streelt liefkozend over het geelachtige hompje knol. ,,Ik houd van die eenvoud, ik krijg een goed gevoel als ik naar de aardappel kijk. Hij is zo mooi van kleur, ik vind het net een klompje goud.”

Hoewel de pieper in Azië en Afrika volop in de belangstelling staat, ,,je kunt er bijvoorbeeld ook curries mee maken”, is het in Nederland zaak om de aardappel extra in de spotlights te zetten. ,,Zeker bij jongeren heeft de aardappel grote concurrentie van rijst, pasta en quinoa, terwijl je er zo ongelooflijk veel mee kunt en je ze echt niet meer hoeft te schillen. Je kunt ze ook rustig in de schil koken.”

De aardappelman eet zo’n vier keer per week wel ‘iets’ met aardappelen en voor een goede stamppot andijvie (‘met zelfgemaakte bal’), mag je hem ‘s nachts wakker maken. Weet je, zo besluit hij, het is gewoon een oer-Hollands product, dat eigenlijk nooit teleur stelt. ,,We mogen trots op onze aardappel zijn.”

#powertothepieper

De Mini Piepershow is onderdeel van de doorlopende ‘Power to the Pieper’ campagne van de Nederlandse Aardappel Organisatie. Hierbij wordt niet alleen de aardappel in het zonnetje gezet, maar proberen ze vooral de jonge Nederlander meer aan het koken te krijgen en willen ze de aardappel in al zijn variaties weer op het bord van jonge Nederlanders krijgen.