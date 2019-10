Nobelprijs voor de Vrede naar Ethiopische premier Abiy Ahmed

Een groep leerlingen van het Trinitas Gymnasium in Almere is ernstig bedreigd vanwege hun inzet op school bij activiteiten rondom Coming Out Day. Dat meldt Omroep Flevoland.

De omroep heeft brieven die de school aan alle ouders stuurde over de bedreiging in handen. „Helaas is de feestelijke aankondiging voor een aantal jongeren, waaronder leerlingen van het Trinitas Gymnasium, reden geweest om berichten op social media te plaatsen met een homofobe en dreigende toon”, valt er te lezen.

Een groep leerlingen was al langere tijd bezig met het regelen van activiteiten rondom Coming Out Day. Toen er via social media bedreigingen werden geuit, besloot de school de politie in te schakelen, die startte een onderzoek op de school. Ondanks dat de politie ingelicht was, werden de uitingen op social media volgens de school „ernstiger van toon". Opnieuw werd de politie ingeschakeld.