Nieuwe Brexitdeal voor Lagerhuis, rechter kijkt naar brieven Johnson

De Britse regering doet maandagmiddag naar verwachting een nieuwe poging de brexitdeal voor te leggen aan het Lagerhuis.

Dat besloot zaterdag nog geen definitieve goedkeuring te geven aan de overeenkomst die premier Boris Johnson sloot met de EU. Londen moest daardoor opnieuw om uitstel vragen van de brexitdeadline.

Deal en wetgeving

Parlementsvoorzitter John Bercow kan volgens Britse media nog een stokje steken voor de nieuwe stemming over de deal. Hij zou kunnen concluderen dat de regering zaterdag al een kans heeft gehad de motie door het parlement te krijgen. Dat stemde toen echter voor een amendement waarin stond dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd.

Johnson kon door de uitkomst van die stemming zaterdag geen goedkeuring meer krijgen voor zijn deal. Daardoor miste hij een deadline die het parlement hem eerder had opgelegd. Hij had tot 19 oktober de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij uitstel vragen. Dat deed hij uiteindelijk met grote tegenzin.

EU laten stemmen

De Britse regering houdt nog vast aan een vertrek uit de EU op 31 oktober en wil het parlement alsnog laten stemmen over de deal van Johnson. Doordat het parlement daar zaterdag geen definitief oordeel over heeft geveld, is het nog steeds onduidelijk of een meerderheid van de parlementariërs zijn akkoord met de EU wil steunen.

Belofte niet nagekomen

Onderwijl buigt de hoogste rechter in Schotland zich maandag over de vraag of Johnson zich aan de wet heeft gehouden door tegenstrijdige brieven te sturen naar de EU. De regering beloofde eerder in de rechtbank dat Johnson de opdracht van het parlement niet zou tegenwerken om uitstel te vragen van de brexit als zijn deal zaterdag niet in het Lagerhuis zou worden goedgekeurd.

Door tegenstrijdige brieven te sturen naar Brussel zou hij die belofte niet zijn nagekomen, stellen advocaten van drie tegenstanders van de brexit. Nadat Johnson zaterdag zijn deal niet door het parlement kreeg geloodst, moest hij de EU verplicht om uitstel vragen. Dat deed hij weliswaar in één brief, maar hij stuurde daar vervolgens nog een persoonlijke brief achteraan, waarin hij de EU-leiders vraagt om het uitstel niet te verlenen.

Boete of celstraf

„Het is aan de rechtbank om te beslissen of zijn acties (...) in strijd zijn met de door hem aangegane verbintenissen", zegt parlementslid Joanna Cherry van de Schotse nationalisten (SNP), die de zaak onder anderen aanhangig heeft gemaakt. Als de rechtbank bepaalt dat Johnson fout heeft gehandeld, kan hij in theorie een boete of zelfs een celstraf krijgen, meldt The Guardian.

De brieven die Johnson stuurde, vielen slecht bij de oppositie. Labour vindt dat de premier zich kinderachtig gedraagt. „De wet is heel duidelijk: hij had één brief moeten ondertekenen", zei Labourparlementariër Keir Starmer.