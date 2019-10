Nachttrein naar Wenen: ‘Dit opent de deur naar Oost-Europa’

In de nacht naar Wenen reizen per trein. Eind volgend jaar behoort dat tot de mogelijkheden.

Nederland keert terug op het internationale nachttreinnetwerk. Eind 2020 zal de lijn tussen Amsterdam en Wenen in gebruik worden genomen. De NS en de Oostenrijkse tegenhanger ÖBB verzorgen samen de verbinding tussen de twee hoofdsteden met diverse stops in binnen- en buitenland.

De NS verwacht daarmee in te spelen op de behoefte van de reiziger. „Dit is al de derde zomer op een rij dat we ons record aan verkochte kaartjes verbreken”, zegt NS-woordvoerder Hessel Koster. „Reizigers en de politiek zijn zich meer bewust van de impact van hun reizen op het milieu. Mensen vragen zich steeds vaker af of ze wel moeten reizen en of ze dan de auto, het vliegtuig of de trein moeten nemen. Met deze nachtlijn geven wij hen de mogelijkheid om die keuze te maken.”

Meer stops

Op de rit komt vooral de naam van eindstation Wenen te staan, maar Koster benadrukt dat de lijn meer mogelijkheden biedt. „Zo is er een stop in München, die aantrekkelijk kan zijn voor zakelijke reizigers. Daarnaast is ÖBB specialist op het gebied van nachttreinen. Deze verbinding sluit aan op hun netwerk en geeft je door de centrale ligging van Wenen de mogelijkheid om verder te reizen. Dit opent per trein de deur naar Oost-Europa en Italië.”

Dat ÖBB zoveel ervaring heeft met nachttreinen maakte het voor de NS praktisch om met steun van de staatsecretaris deze lijn te openen. „Zij beschikken al over het materiaal dat nodig is. In een nachttrein wil je immers ligplaatsen hebben en plekken met iets meer luxe. Daarnaast is er personeel voor nodig en moeten de spoorbaanbeheerders in Nederland, Duitsland en Oostenrijk plek op hun spoor hebben. Zo langzamerhand gaan al die bolletjes op groen. Vanuit de overheid waren er meer steden aangeduid, die potentieel interessant zijn. Maar naar bijvoorbeeld Kopenhagen is er geen logische spoorverbinding, dan is dit een optie die meer tot de verbeelding spreekt.”

Doorzetten

De lijn naar Wenen kan als een soort testcase gezien om te onderzoeken of het aanslaat en er meer behoefte is voor nachttreinen. „Als dit omarmd wordt, dan zou het interessant zijn om die ontwikkeling door te zetten en te kijken wat we kunnen doen aan de concurrentie van de trein. Wie vliegt betaalt immers geen belasting over zijn ticket in tegenstelling tot treinreizigers en ook betalen luchtvaartmaatschappijen geen belasting over kerosine. Dat verstoort het speelveld.”

De nachttrein naar Wenen zal ook stoppen in Utrecht en Arnhem. De goedkoopste zitplek is 29 euro en een slaapplaats heb je vanaf 89 euro.