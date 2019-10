Naam ontsnapte tbs'er Nijmegen vrijgegeven door justitie

Als het aan longartsen ligt, komt er in Nederland „geen enkele e-sigaret meer binnen”. Brancheorganisatie Esigbond is verbaasd over de oproep.

Leon van den Toorn, de voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), pleit na een stijging van patiënten met ernstige longklachten voor een totaalverbod op de e-sigaret. „Dit hoort niet thuis in het streven naar een rookvrije generatie”, zegt hij. „Nu zeggen we niet dat het ‘echte’ roken niet belangrijk is, maar we zien het als een en hetzelfde probleem.”

De e-sigaret wordt in de markt gezet als ‘95 procent gezonder dan een normale sigaret’, maar volgens longarts Van den Toorn is dat niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is maar één ding gezond, zegt hij, en dat is schone lucht inademen. „Alles wat met sigaretten te maken heeft, is schadelijk. Als we dit nu niet een halt toeroepen, krijgen we een groot probleem.”