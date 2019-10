Muzikant vergeet 310 jaar oude viool in de trein

De Britse muzikant Stephen Morris heeft de schrik van zijn leven gekregen. Hij liet zijn viool ter waarde van 250.000 pond per ongeluk in de trein liggen. Deze is vermoedelijk gestolen, meldt de Engelse politie.

Morris stapte dinsdagavond uit de trein en liet zijn 310 jaar oude viool op het bagagerek achter. Hij besefte zijn fout te laat: de trein was al weg en zijn kostbare strijkinstrument dus ook.

Stukje geschiedenis

De muzikant beschrijft zijn viool als een 'stukje geschiedenis' en dringt degene die hem heeft gevonden aan om zijn geliefde instrument weer terug te brengen. Morris laat aan BBC News weten kapot van verdriet te zijn door dit verlies: „het is alsof mijn arm eraf is gehakt".

Helaas had dit geen effect. Na het bekijken van bewakingsbeelden kwam de politie tot de conclusie dat de viool door een andere man is meegenomen. Er is een foto vrijgegeven iemand die de politie graag zou willen spreken over het verdwenen instrument.

Handgemaakt

Zijn viool werd gemaakt in 1709 en is een van de weinigen uit de hand van David Tecchler, die wordt gezien als een toonaangevend viool- en cellomaker. Zijn naam staat gegraveerd aan de binnenkant van de witte koffer waarin Morris het snaarinstrument vervoerde.

Morris zelf is ook geen onbekende in de muziekwereld. Hij leidde een aantal Britse orkesten en maakte muziek met onder andere James Brown, Stevie Wonder, David Gilmour en U2.