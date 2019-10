'Mr. Stop Brexit’ Steve Bray protesteert al twee jaar tegen Brexit

In het Verenigd Koninkrijk is hij inmiddels wereldberoemd, Steve Bray (50), ook wel bekend als Mr. Stop Brexit. Al twee jaar protesteert hij tegen de Brexit en komende maanden zal hij het niet rustiger krijgen.

Sinds september 2017 staat hij dagelijks bij het parlementsgebouw in Londen om te protesteren tegen de Brexit. Alom bekend onder de Britten vanwege zijn hoge hoed met de tekst ‘Stop Brexit’ en berucht onder journalisten vanwege zijn gewoonte om door het beeld te lopen tijdens live televisie-interviews.

Stellage

De BBC bouwde zelfs een vijf meter hoge stellage zodat Bray niet meer door het beeld kon lopen, maar daar liet hij zich niet door tegenhouden. „Ik heb een lang paal bij me om de vlaggen in beeld te krijgen. Het is een kat- en muisspelletje, maar er is wel wederzijds respect tussen mij en de cameraploegen”, zei hij tegen The Guardian. „Als ze een verhaal filmen over iets wat niet met de Brexit te maken heeft, laten ze dat weten en zorg ik dat niemand er doorheen schreeuwt.”

Bray noemt zichzelf een toevallige activist. In het begin protesteerde hij nog vooral online, in de aanloop naar het referendum. Maar als snel merkte hij dat hij op straat voor meer opschudding kon zorgen. Hij besloot bij College Green, een klein openbaar park aangrenzend aan het parlementsgebouw, te gaan staan. Daar werd hij al snel weggestuurd. „Ik ben hier om te protesteren", zei hij. Toch moest hij verkassen naar een plek pal tegenover de ingang van het parlement. Hij kocht een hoge hoed en sindsdien staat hij daar iedere dag. „Het is mijn eerste protest. Het duurt nu al twee jaar.”

Hoge hoed

Inmiddels heeft Bray al drie van zijn iconische hoeden versleten. Oorspronkelijk droeg hij een zwarte hoed die hij zelf blauw spoot. De tekst ‘Stop Brexit’ plakte met stickers op de hoed. „Dat was een fout”, zegt Bray tegen The Guardian. „De letters bleven er af vallen. Op een gegeven moment stond er ‘Top Brexit’.”

In de twee jaar van protest ontmoette Bray veel Britse politici, sommigen noemen hem zelfs een internationale beroemdheid. Al ontkent Bray dat zelf stellig. „Zonder mijn hoed herkent niemand me."