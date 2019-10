Migranten zaten zeker tien uur in koelwagen

Na 74 dagen is eindelijk Het Geluid van Qmusic geraden. De 36-jarige Kirsten uit Veenendaal wist donderdagochtend in de ochtendshow van Mattie en Marieke het juiste geluid te geven tijdens de €100.000 SuperRonde. Een historisch moment, want nog nooit eerder werd er zo’n hoog bedrag gewonnen op de radio.

'Wow, ik ben een beetje sprakeloos' was het eerste wat Kirsten zei nadat ze hoorde dat ze het juiste geluid – ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand’- had geraden. Radio-dj’s Mattie en Marieke wisten ook niet wat het geluid was en waren even verbaasd toen het antwoord goed bleek te zijn. „Mijn hemel zeg, ik sta te trillen op mijn benen,” zei Mattie in de show.

Winnares Kirsten moet het nieuws nog even laten bezinken. „Het voelt nog steeds onwerkelijk! Is dit echt waar, hebben we echt gewonnen? Het besef zal de komende dagen wel komen denk ik.”