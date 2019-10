Meteorologen: verzet de klok een half uur

Al lange tijd wordt er gediscussieerd over wat beter is: zomer- of wintertijd. Het verzetten van de klok kan veel invloed hebben op je biologische klok, dus roepen veel mensen dat we één tijd moeten aanhouden. Weeronline komt met een nieuwe oplossing: de klok slechts een half uur te verzetten, in plaats van een permanente zomer- of wintertijd hanteren.

De meteorologen zijn van mening dat een tijdsverschil van een half uur meer voor- dan nadelen kent. Zowel in de zomer als in de winter zou deze tijd positief zijn.

Minder glad, later licht

De klok een half uur verzetten zou ervoor zorgen dat het heetste moment van de dag in de zomer eerder valt en dat het niet te vroeg licht wordt. Omdat het dus ook eerder donker wordt, koelt het sneller af. Slapen is dan makkelijker.

In de winter zou de verschuiving van dertig minuten leiden tot minder gladheid in de avondspits, en wordt het niet te vroeg donker. Ook past deze verschuiving, ten opzichte van zomer- of wintertijd, beter bij ons bioritme.

Maar er zitten ook een paar nadelen aan de halve verschuiving: omdat het in de zomer 's avonds sneller afkoelt, kun je minder lang buiten zitten. Daarnaast komen onweersbuien eerder. Maar beide nadelen hebben een vrij klein effect, zeggen de meteorologen.

Permanente zomer- of wintertijd

Sommige tegenstanders van het verzetten van de klok roepen om het invoeren van een permanente zomer- of wintertijd. Dat heeft volgens Weeronline niet alleen consequenties voor wanneer het donker wordt, ook het weer speelt hierbij een grote rol.

In de winter speelt het vallen van de avond bijvoorbeeld een grote rol bij de avondspits. In de donkerste maanden valt de schemering tegelijk met het hoogtepunt van de avondspits, de temperatuur daalt dan snel. Dat zorgt voor gladheid en vorst, wat ongevallen en langere files tot gevolg heeft.

Als we over zouden stappen op permanente zomertijd wordt het file-probleem verminderd, maar ontstaan er grote nadelen in de ochtend. In december zou het dan pas om 09.45 uur licht worden. Bij een permanente wintertijd wordt het echter op 21 juni al om 03.30 uur 's nachts licht. Een tijd die tussen die twee uitersten in zit is veel beter, pleiten de meteorologen.

'Vierseizoenentijd'

Een 'vierseizoenentijd', zoals de meteorologen het noemen, vermindert de effecten van een permanente zomer- of wintertijd. Naast dat gladheid in de avondspits tegengegaan wordt, krijgen strooidiensten in de vroege ochtend meer tijd om te strooien. Het koudste moment van de dag valt namelijk iets later. Volgens Weeronline is een vierseizoenentijd geen compromis, maar een win-win situatie.