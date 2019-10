Masturberende man in Hoevelaken volgde en filmde meisje

Van de verkeersongevallen in Nederland komt ruim 95 procent door menselijke fouten, meldt Veilig Verkeer Nederland. Hoe kan het dat we zo onveilig rijden, en is er een oplossing voor te vinden?

De organisatie is een campagne begonnen om weggebruikers bewuster te laten rijden. De campagne is nodig omdat het aantal verkeersdoden toeneemt, meldt de organisatie. In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door een verkeersongeval, dat zijn 65 verkeersdoden meer dan het jaar ervoor.

Het probleem is dat deelnemen aan het verkeer vaak niet onveilig voelt, legt Stefan Westerman uit. Hij is verkeersdeskundige bij de ANWB. „Zeker als je veel deelneemt aan het verkeer, kan het routine zijn en heb je er misschien minder aandacht voor.” Die routine kan zorgen voor onoplettendheid en een vals gevoel van veiligheid. „Je denkt: er gebeurt toch niks. Vooral als je comfortabel in een auto zit, kun je ervaren dat er weinig risico is. Je moet altijd je verstand en aandacht erbij houden.”