Massale zoektocht naar vermiste hockeyvader

Boris Johnson vraagt toch om uitstel van de Brexit. EU-president Donald Tusk heeft de verwachte brief uit Londen, waarin Johnson met tegenzin om uitstel vraagt, ontvangen. Dat laat Tusk in een tweet weten.

Johnson heeft de brief, volgens Britse bronnen, niet zelf ondertekend. Het is een fotokopie van de wet waarin de premier verplicht wordt uitstel te vragen. Ook zou hij twee andere brieven hebben bijgevoegd, waarin hij schrijft dat verder uitstel verlenen in zijn opvatting een vergissing is. Die brief is wel persoonlijk ondertekend. De andere brief is van de Britse EU-ambassadeur in Brussel, sir Tim Barrow, die toelicht dat Johnsons uitstelverzoek wettelijk vereist is.

Het Britse parlement dwong Johnson om de andere Europese lidstaten opnieuw om uitstel te vragen. Het Lagerhuis nam eerder zaterdag een voorstel aan om de Brexitdeal die Johnson donderdag in Brussel sloot met de EU nog niet goed te keuren.