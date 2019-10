Mark Rutte belt met Boris Johnson: 'Jouw #brexitplan gaat niet door'

Mark Rutte heeft de Britse premier zaterdag per telefoon slecht nieuws gebracht. Onze premier vertelde zijn Britse collega dat elk Brexitplan waarbij de grens met Ierland dichtgaat onacceptabel is voor de Europese Unie.

Hij reageert hiermee op het verzoek van Boris Johnson om verder te onderhandelen over de #Brexit na het weekeinde, aldus de Daily Express.

Ierse misere

Volgens Mark Rutte is verder praten over de kwestie echter tijdverspilling. De EU is niet van plan om in te stemmen met een overeenkomst waarbij de grens tussen EU-lid Ierland en Noord-Ierland, dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, dicht gaat.

In het telefoongesprek voegde de VVD'er eveneens toe dat Johnsons voorstel onvolledig was. „Belangrijke vragen over de plannen van de Britten blijven onbeantwoord. Er moet nog een hoop werk gedaan worden voor de EU-top die op 17 en 18 oktober plaatsvindt."

De onderhandelingen tussen de regering van Groot-Brittannië en de Europese Unie zitten al jarenlang muurvast. De onderlinge relatie is in de afgelopen dagen verder op scherp gezet nadat Brexit-onderhandelaar David Frost vrijdag aan Britse media vertelde dat er wat hen betreft geen fundamentele wijzigingen kwamen. Frost meent dat het een kwestie van geven en nemen zijn, iets dat hij onvoldoende ziet aan de andere zijde van de onderhandelingstafel. De EU lijkt op zijn beurt niet erg onder de indruk te zijn van deze woorden.

#Brexit-soap

Boris Johnson wil zijn land koste wat kost op 31 oktober tóch uit de Europese Unie laten stappen. Naar verluidt hoopt hij erop dat EU-lid Hongarije zijn VETO uitspreekt wanneer het voorstel om de Artikel 50-procedure verder te verlengen wordt voorgelegd aan de lidstaten. Als de regering van president Viktor Orbán dit weigert, dan zou het een bijzondere climax betekenen in de soap die Brexit heet.

Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag. Johnson lijkt een no deal Brexit bij voorbaat al op zijn buik te kunnen schrijven vanwege de zogenaamde 'Benn-wet'. Deze noodmaatregel, die op 9 september inging, verplicht de premier om uitstel aan te vragen indien er geen overeenkomst is gesloten met de Europese Unie tijdens hun bijeenkomst op 19 oktober.

Toch houdt Johnson er vertrouwen in dat zijn land eind deze maand vaarwel zegt tegen de Europese Unie. Wat hem betreft mét of zonder deal. Verdere uitstel is wat hem betreft onbespreekbaar. Of de Britten nogmaals uitstel krijgen, bepalen de 27 lidstaten. Zij moeten unaniem overeenkomen dat de Brexit opnieuw mag worden vertraagd. In theorie zou een dwarsliggende leider het plan van tafel kunnen vegen. De kans hierop lijkt echter uiterst klein, aangezien dit de onderlinge verhouding met de rest behoorlijk op het spit zou drijven.