Man wint 200.000 dollar in loterij op laatste dag chemotherapie

Een hartverwarmend verhaal van The North Carolina lottery commission gaat viral vanwege de bijzondere aard: een kankerpatiënt die net op de allerlaatste dag van zijn chemokuur zat en uiteindelijk wist te genezen, won op die laatste dag 200.000 dollar in de loterij.

Ronnie Foster die uit Noord-Carolina komt, won de loterij van 200.000 dollar toen hij net onderweg was naar de laatste behandeling om zijn kanker te overwinnen. „Ik was al blij dat dit de allerlaatste ronde chemotherapie was, maar dit winnen heeft ervoor gezorgd dat het écht mijn geluksdag is", vertelt hij aan ABC News.

Foster, een gepensioneerde medewerker van de afdeling Transport, zei dat hij het winnende lot had gekocht in een winkel bij Short Stop Beulaville terwijl hij onderweg was naar het ziekenhuis.

'Ik kon mijn ogen niet geloven'

„Ik had een lot gekocht voor 1 dollar en won 5 dollar", vertelt hij. „Ik besloot om die weer in te wisselen voor een lot van 5 dollar en op de laatste seconde besloot ik om twee tickets te kopen in plaats van één. Toen ik zag wat ik had gewonnen kon ik mijn ogen niet geloven."

„Ik zag al die nullen en ik bevroor. Ik kon het echt niet geloven tot ik hem teruggaf aan de kassamedewerker en die hem scande. Toen op het scherm verscheen dat ik naar het hoofdkantoor van de loterij moest gaan om mijn prijs uitgekeerd te krijgen, begon ik te shaken. Ik kon het echt niet geloven."

Na alle belastingen bleef Foster over met een mooi bedrag van 141.501 dollar. Zijn plannen met het geld zijn al gemaakt: hij wil de rekeningen van zijn dure medicijnen betalen en gaat de rest sparen. „Ik ben goed verzekerd, maar er zijn nog steeds wat kosten. Dit maakt het allemaal een stuk makkelijker", besluit hij.