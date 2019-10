Man veroordeeld voor ontucht met herfstbladeren

In de rechtbank van Stockport, onder de rook van Manchester moest donderdag een man verschijnen om zich te verantwoorden voor zijn opmerkelijke gedrag op een parkeerplaats anderhalve maand geleden.

Hij zou namelijk geprobeerd hebben om seks te hebben met een stapel bladeren op een parkeerplaats onder toeziend oog van een vol restaurant. Anderhalve maand later verscheen hij voor de rechter die hem veroordeelde tot acht weken celstraf, meldt de Britse Metro.

Jong blaadje

De camerabeelden liegen er niet om; hierop is een benevelde schennispleger de liefde aan het bedrijven met een stapel afgevallen bladeren. Nadat hij door medewerkers van een nabijgelegen hotel werd gesommeerd om hiermee te nokken, gaf hij hier direct gehoor aan. Hij verliet de missionarispositie direct om zich te verschansen in de bosjes iets verderop. Lang heeft hij zich niet kunnen verstoppen want tien minuten later werd hij in de kraag gevat door gealarmeerde agenten.

Wat de man tot de bizarre daad dreef is vermoedelijk een combinatie van meerdere verdovende middelen. De 26-jarige verdachte luistert naar de naam Michael Golsorkhi en had het er die avond flink van genomen. Uit een drugs- en alcoholonderzoek bleek dat hij onder invloed was van alcohol, marihuana en cocaïne. Het incident vond plaats op een parkeerplaats bij een horecagelegenheid waar op dat moment mensen aan hun diner zaten.

Erg subtiel is de verdachte niet geweest tijdens zijn avontuurtje met de herfstbladeren op het asfalt. Het heterdaadje werd door omstanders vastgelegd op hun smartphone en diende tijdens de rechtszaak als bewijs. Voor de rechtbank van Stockport bekende Golsorkhi de feiten waar hij van werd beschuldigd. De rechter veroordeelde hem woensdag tot acht weken celstraf voor schennispleging en marihuanabezit.

De parkeerplaats waar het voorval plaatsvond in onschuldigere tijden /Google Maps

Geen blad voor de mond

In de rechtbank werd hardop zorg geuit over de mentale toestand van de verdachte. „Denk na over je leven. Zoek hulp. Het is natuurlijk vervelend voor jou, maar je hebt jezelf in deze benarde positie gebracht," vertelde openbaar aanklager Edward Tasker. „Deze man deed dit open en bloot op straat. Hij was maar een paar meter van me vandaan en ik de blote kont van een witte man die kennelijk probeerde seks te hebben op straat," aldus de hotelmedewerkster die hem betrapte en wegjoeg.

De advocaat van de verdachte is op zijn beurt niet te spreken over het gedrag van de hotelmedewerkers. „Het was overduidelijk dat Golsorkhi er slecht aan toe was. De staf van het hotel vroeg hem niet of alles in orde was." De verdachte zelf heeft geen herinneringen meer van zijn herfstverzetje. Politieagenten moesten hem wat hij exact op zijn kerfstok had nadat hij zijn roes had uitgeslapen uitleggen.

Golsorkhi geloofde eerst niet wat hij gedaan heeft. Dit ongeloof maakte plaats voor schaamte nadat hij de videobeelden onder ogen kreeg. Met het schaamrood op de kaken liet hij weten niet van plan te zijn om ooit nog in de buurt van de plaats delict te komen. Met een opmerkelijke veroordeling in zijn strafblad rijker zal hij nog enkele weken vastzitten.