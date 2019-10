Man (23) gewond door steekpartij bij stadion Helmond

Een 23-jarige man uit Beek en Donk is afgelopen nacht neergestoken bij het stadion van voetbalclub Helmond Sport in Brabant.

Het slachtoffer is zwaargewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet bekend hoe slecht hij eraan toe is. De man ligt op de intensive care.

Bloedsporen onder de tribune

De politie kreeg rond 02.30 uur een melding van het incident. Eenmaal ter plaatse trof de politie aan de onderkant van de tribune van het stadion bloedsporen aan.

Een deel van de omgeving afgezet. Het is onduidelijk wat er is gebeurd en ook is nog niemand opgepakt. Er was zaterdagavond geen wedstrijd in het stadion. De ruimte onder de tribune is openbaar.