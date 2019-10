Leren programmeren zonder te studeren, het kan in Amsterdam

Studenten van de programeeropleiding Codam roepen de overheid op om ook te investeren in opleidingen die niet tot de ‘normale studies’ horen. In een brief aan de Tweede Kamer vragen ze om financiële steun.

Geen colleges, roosters en docenten. Op het Codam Coding College in Amsterdam doen de studenten alles zelf. 'Met elkaar en het internet is er weinig wat je niet kan oplossen', is de gedachte.

De studenten ontvangen geen diploma aan het eind van de programmeeropleiding, want de opleiding wordt niet als een officiële studie gezien. Het is gratis en toelatingseisen zijn er niet, waardoor Codam niet onder een van de traditionele opleidingsniveaus valt. En dat betekent ook dat ze geen toegang hebben tot studiefinanciering en geen gebruik mogen maken van het studenten-ov. Daarom stuurden de studenten woensdag een open brief naar de Tweede Kamer met de oproep om ook de studenten van Codam financieel te ondersteunen.

Tweede kans

Voor veel studenten is Codam een tweede kans. Ze kwamen niet mee in het reguliere onderwijssysteem en verlieten zonder diploma de middelbare school. „Zelf heb ik wel een studie afgerond voor ik met deze opleiding begon, maar ik zie veel mensen om mij heen die in het reguliere onderwijs volledig vastliepen en hier tot bloei komen”, zegt Solange van der Kolff (24). Ze zat bij de eerste lichting studenten die op de Nederlandse campus in januari startten. Samen met vijf andere studenten stuurde ze een open brief aan de Tweede Kamer. „In het begin was ik heel verbaasd toen ik van mede-studenten hoorde dat sommigen niet eens de middelbare school hadden afgemaakt. Ik hoorde hoe weinig kans ze hadden op een baan of opleiding. Het is heel bijzonder om te zien hoe ze hier opbloeien.”

Op de school zijn geen docenten aanwezig, maar wel 240 iMacs. /Codam

De studenten volgen een curriculum via een online leeromgeving. Door projecten af te ronden, verdienen ze punten. Heb je voldoende punten gehaald, dan ga je een level omhoog en ‘unlock' je het volgende project. „Alle problemen die we tijdens die projecten tegenkomen moeten we zelf zien op te lossen. Door elkaar daarmee te helpen worden we elkaars docenten”, vertelt Van der Kolff. De school is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar open. Studenten kunnen komen en gaan wanneer ze willen. „Zelf probeer ik altijd op tijd te komen, maar als dat een keertje niet lukt, ga ik gewoon wat langer door. Anderen werken lievers ’s avonds en gaan tot diep in de nacht door. Het gebouw is altijd open”

Geen startkwalificatie

Zo’n 80 van de 250 studenten op Codam heeft geen startkwalificatie. Dat wil zeggen dat ze niet minimaal een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma hebben. En zij zijn niet de enige. In het schooljaar 2017-2018 verlieten ruim 25.000 jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. Iets waar de overheid zich zorgen over maakt. Sinds dit jaar geldt bijvoorbeeld een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Scholen en gemeenten zijn sindsdien verplicht om samen te werken aan een regionaal plan om voortijdig schooluitval tegen te gaan. Hiervoor is ruim 80 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het aantal jongeren zonder startkwalificatie in 2021 teruggedrongen is tot 20.000, maar na een jarenlange daling stijgt het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat sinds 2016 weer. In het schooljaar 2015-2016 verlieten iets minder dan 23.000 jongeren hun school zonder diploma. Het schooljaar daarop waren dat er al bijna 24.000.

Tijdens de pauzes kunnen de studenten games spelen of een potje schaken op een levensgroot schaakbord. /Codam

En juist voor de aanzienlijke groep schoolverlaters biedt onderwijs zoals dat op het Codam gegeven wordt een uitkomst volgens Van der Kolff. „Studenten die het moeilijk hadden in het reguliere onderwijs komen hier juist vaak tot leven. Ik denk dat het komt omdat alles heel flexibel is en je bent aangewezen op jezelf en medestudenten. Niet iedereen past in de hokjes van het mbo, hbo of wo, maar we werken net zo hard.” Daarom pleiten de studenten van Codam voor studiefinanciering en het studenten-ov. „Juist bij deze groep mensen is het van belang om ze te steunen. Wij laten zien dat je je ook zonder startkwalificatie kan blijven ontwikkelen en dat moet volgens mij gewoon gestimuleerd worden.”

Geen collegegeld

Ondanks dat de studenten geen collegegeld hoeven te betalen, maken ze zich zorgen over hun financiële situatie. „In principe is deze opleiding gewoon voltijd, net als op andere scholen. We kunnen dan misschien komen en gaan wanneer we willen, maar die projecten kosten veel tijd. Een bijbaan naast deze studie is zwaar”,verklaart Van der Kolff. „Bovendien krijgen studenten van soortgelijke scholen in Frankrijk en Finland wel financiële ondersteuning. Dat moet hier toch ook kunnen?"

Als laatste benadrukt Van der Kolff dat Codam twee problemen in een keer oplost. Niet alleen biedt de school een leerplek voor schoolverlaters „het grote tekort aan programmeurs wordt er ook mee opgelost.”

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over voortijdig schoolverlaten en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. „Hopelijk laat Codam de Kamerleden inzien dat dit soort onderwijs het waard is om in te investeren”, zegt Van der Kolff.