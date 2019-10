Leraren boos over folder om 'vrijwillige' ouderbijdrage te innen

Leraren en Tweede Kamerleden zijn boos over software waarmee scholen de vrijwillige ouderbijdrage kunnen innen. In de folder over de software staat dat ouders die niet betalen, kunnen worden ‘uitgesloten’.

Volgens de fabrikant van de software is het een misverstand en wordt de brochure aangepast. De vrijwillige ouderbijdrage is een heet hangijzer. Want is die wel zo vrijwillig?

Wet tegen uitsluiten

Al jaren is er commotie om de bijdrage. Ouders voelen zich vaak verplicht te betalen. En voor leerlingen waarvan de ouders niet betalen, is het schoolreisje of een andere activiteit soms uitgesloten. De Tweede Kamer is bezig met een wet die hier een einde aan moet maken.

Het softwarebedrijf ParnasSys, dat het systeem maakt voor basisscholen, biedt nu een programma aan dat de incasso van de ouderbijdragen makkelijker moet maken. Scholen kunnen zo aanmaningen versturen en leerlingen uitsluiten als ouders niet hebben betaald.