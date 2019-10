'Kwart van de auto's wordt afgekeurd na regelwijziging'

Voormalig PvdA-minister en vakbondsvrouw Ella Vogelaar is overleden. Vogelaar leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt.

Dat meldt de Partij van de Arbeid in een verklaring op basis van informatie van Vogelaars partner. Ze overleed maandag in haar woonplaats Utrecht.

Vogelaar is 69 jaar oud geworden. Ze was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet Balkenende IV. Ze is onder meer bekend van de Vogelaarwijken. Dat zij veertig probleemwijken in de grotere steden die in de kabinetsperiode extra investeringen hebben gekregen.