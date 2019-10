Kunst voor een prikkie (of meer) op Affordable Art Fair

Aan kunst hangt vaak iets ongrijpbaars. Ver van het bed, elitair (of zelfs ronduit snobbistisch) en vooral: onbetaalbaar. Daar probeert Affordable Art Fair iets aan te doen.

Het is donderdagmiddag en terwijl iedereen gewoon op zijn werk zit, laveert Metro door de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Maar we zijn zeker niet de enige. De industriële kathedraal is dit weekend opgedeeld door witte schotten en omgetoverd tot een doolhof aan mini-galeries tijdens de Affordable Art Fair. Daar wandelt een aardige stroom aspirant-kunstverzamelaars tussendoor, van type kunststudent tot stelletjes en oude-van-dagen, al dan niet met een glas wijn in de hand.

Kunstwereld democratiseren

Affordable Art Fair (AAF) wordt nu voor de veertiende keer gehouden in Amsterdam. De eerste editie vond in 1999 plaats in Londen op initiatief van ex-militair Will Ramsay, zelf zeer geïnteresseerd in kunst. Na wat dramatische ervaringen op het gebied van klantvriendelijkheid in hautaine galeries, stelde hij zich ten doel de kunstwereld te democratiseren. Inmiddels vinden er per jaar veertien edities van AAF plaats, in tien verschillende landen.

In de Kromhouthal exposeren 81 galeries het werk van ruim zeshonderd artiesten. Bijzonder breed: van klassiek, pop-art, straatkunst en fotografie tot moderne schilderkunst, beelden, gegoten brons en collages. Daarmee zit er voor iedereen wel wat tussen en belangrijker, het is super laagdrempelig.

Klein budget?

De kunst die hier wordt aangeboden, moet van levende kunstenaars zijn en mag niet meer dan 7500 euro kosten. Dat is natuurlijk niet voor iedereen een ‘klein budget’ te noemen, kan het niet voor iets minder?

Volgens beursdirectrice Blythe Bolton kan dat prima, enthousiast vertelt ze over een tienjarig jongetje in Londen: „Hij bezocht de fair met zijn ouders en werd verliefd op een collage van vrachtwagens rondom een aardbol. Die kostte honderd pond, hij wilde hem kopen van zijn verjaardagsgeld. Zijn ouders vonden dat een slecht plan en staken er een stokje voor. Hij zou van dat geld een step gaan kopen. De volgende dag kwamen ze terug, een beetje over de zeik, want het jongetje had de hele avond lopen zeuren tot zijn ouders overtuigd waren. Hij heeft het stuk dus toch gekocht.”

Alex Voina, acryl op linen, €3600,-

Verliefd

Daarmee begon de jongen zijn verzameling, dat is hoe het gaat. Verliefd worden op een stuk dat je raakt is het belangrijkst. Wat dat is, verschilt natuurlijk voor iedereen. Dat maakt AAF een mooie plek om te beginnen. Niet alleen door een gevarieerd aanbod, maar ook door de transparantie. Naast de stukken hangen bordjes met de artiest, gebruikte materialen en heel belangrijk: de prijs.

Die varieert. Voor minder dan honderd euro zijn al best wat prints en zeefdrukken verkrijgbaar. Die prijs loopt toch ook hier al snel op tot een paar duizend euro. Dat kan mogelijk een hele goede investering zijn. Naast een enorme bronzen sculptuur van een astronaut, exposeert beeldend kunstenaar Joseph Klibanski hier bijvoorbeeld ook veel prints. Soms voor 1500 euro, een fractie van wat hij er normaal voor vangt. Goede kans dat zo’n stuk in waarde gaan stijgen.

Kunst leasen

Mocht je willen investeren in artiesten met groeipotentieel (lees: kunst die binnenkort superduur wordt), let dan vooral op de galerie waarbij je koopt, krijgen we getipt. Heeft die het werk van een paar honderd artiesten? Dan is de kans klein dat die allemaal groot gaan worden. Slechts een paar kunstenaars, van wie het werk ook nog eens geëxposeerd wordt op tentoonstellingen in Tokio en New York? Dan is de kans groter dat die artiest meer frictie krijgt en in waarde stijgt.

Een paar duizend euro blijft een fors bedrag, je zomaar binden aan zo’n duur ding natuurlijk ook. Daar hebben verschillende galeries iets op gevonden: voor een paar tientjes per maand ‘lease’ je een kunstwerk, soms zelfs met de optie om te ruilen als het na een paar maanden toch je ding niet blijkt te zijn.

Of dit weekend alle aspirant-verzamelaars tot aankoop over durven gaan, betwijfelen we. In één ding is de Affordable Art Fair in ieder geval geslaagd: lullen over kunst leek ons nooit zo laagdrempelig.