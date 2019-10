Komt het restant van orkaan Lorenzo dit weekend naar Nederland?

De inwoners van de Azoren krijgen woensdag te maken met orkaan Lorenzo. Deze bijzondere tropische storm was dit weekeinde nog categorie 5, maar is inmiddels afgezwakt tot categorie 2.

Over het pad dat hij daarna aflegt komen eveneens langzaam voorspellingen naar buiten. Volgens de modellen van American Hurricane Watch en MeteoGroup lijkt het erop dat Nederland aankomend weekend wel eens te maken kan krijgen met de restanten van de storm.

Worden dat weeralarmen, apocalypsewinden, stormvloeden en filmpjes van verslaggevers die wegwaaien op Dumpert? Niet echt, er valt vermoedelijk wat neerslag met hooguit een matige wind aan de kust. Hoe dit komt? Metro belde met MeteoGroup in Wageningen.

Britse bufferzone

Lorenzo die afgelopen zondag uitgroeide tot een cycloon van de zwaarste categorie, heeft in elk geval de fascinatie gewekt van de weerdeskundigen van MetroGroup. „Zo'n krachtige orkaan in dit noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, is nog nooit eerder waargenomen," vertelt meteoroloog Jeroen Elferink.

„Richting het weekeinde trekt de orkaan richting Ierland en Engeland, het pad lijkt nu iets zuidelijker af te buigen dan in eerdere voorspellingen. Dit betekent dat Nederland dit weekend wel eens de restjes van dit bijzondere complex over zich heen kan krijgen." Toch zal het met de destructie in ons land volgens Elferink allemaal wel wat loslopen. „Het wordt gewoon herfstachtig weer, maar wel herfstachtig weer met een interessante voorgeschiedenis."

„Vanwege het koele zeewater en de route over land van de Britse Eilanden zal er weinig van de orkaankracht overblijven. Vooral in Ierland gaat het waarschijnlijk flink spoken, maar het is in deze regio eigenlijk veel te koud voor een orkaan. Volgens de meest recente modellen krijgen we zaterdag en zondag te maken met het restant van Lorenzo met een herfstachtig buiig weertype tot gevolg. De windkracht in het binnenland blijft op zo'n 2/3 steken, terwijl er aan de kust windkracht 5 mogelijk is," aldus Elferink.

Alarm op de Azoren

Op de Azoren zal het in elk geval geen windkracht 5 worden in de nacht van dinsdag op woensdag. Vooral de westelijke eilanden Corvo en Floris, waar in totaal zo'n 4000 mensen wonen, zullen voorbereidingen moeten treffen. Het oog van Lorenzo passeert ongeveer 370km ten noordwesten van de archipel en in noordoostelijke richting. Op dit moment is er nog sprake van een categorie 2-cycloon, maar dit zal waarschijnlijk woensdagmiddag afzwakken naar categorie 1.

De eilandengroep voor de kust van Portugal krijgt hoe dan ook te maken met extreme weersomstandigheden. Niet alleen is er risico op schade door de hoge windsnelheden, ook de hoeveelheid neerslag kan leiden tot hoge waterstanden, vloedgolven en modderstromen. Inwoners van de eilanden maken zich ondertussen op voor het naderende noodweer. Huizen worden gebarricadeerd, noodvoorzieningen zijn geactiveerd en er is massaal proviand ingekocht.

„Op donderdag of vrijdag verliest de orkaan door het koude water naar alle waarschijnlijkheid zijn orkaankracht om daarna als tropische depressie richting Ierland te koersen. Hier zal het op vrijdag behoorlijk onstuimig weer worden en zaterdag krijgt Groot-Brittannië in een verzwaktere vorm mee te maken," vertelt Elferink terwijl hij een blik werpt op de weermonitor.

„Nederland is daarna waarschijnlijk aan 'de beurt', maar omdat de orkaan al zoveel in kracht heeft moeten inboeten. Paniek is dus nergens voor nodig. Op zaterdag blijft het waarschijnlijk droog en op zondag vormen regenbuien het weerbeeld bij ons," benadrukt de meteoroloog.

De verwachtte route van Lorenzo /Jelmer Visser, Freepik

Bijzonder herfstweer

Hoewel Lorenzo in Nederland vermoedelijk vooral als een storm in een glas water de boeken ingaat, is het toch een bijzonder meteorologisch fenomeen. „Orkanen in dit deel van de oceaan zijn vrij zeldzaam en zorgen ervoor dat het weer in onze regio erg opmerkelijk en onvoorspelbaar wordt. Orkaan Ophelia veroorzaakte in het midden van oktober in 2017 bijvoorbeeld voor recordtemperaturen van 25 graden in Nederland. We hadden toen te maken met extreem warme lucht die vergezeld met een grote hoeveelheid Saharazand heel ver naar het noorden werd geslingerd. Deze omstandigheden zijn nu in elk geval uitgesloten," blikt Elferink terug.

Het ongebruikelijke zomerse terrasjesweer van oktober 2017 gaan we aankomend weekeinde in elk geval niet halen, de temperaturen voor ons land blijven volgens MeteoGroup steken rond een graad of 15. Wie naar buiten gaat kan beter een paraplu dan een zonnebril meenemen.

Maar, als je dit weekend buiten een briesje voelt. Sluit dan voor de aardigheid je ogen eventjes om te beseffen dat dit zuchtje wind een week geleden nog met 260 kilometer per uur over de Atlantische Oceaan raasde.